Por falta de orden de cateo no se rescató a víctima de feminicida en Edomex

El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, admitió que pudieron encontrar con vida a Jessica, la única de tres mujeres identificada dentro de la casa del feminicida de Villa Santin, pero los protocolos impidieron ingresar cuatro días antes a la vivienda, pues no contaban con orden de cateo.

En entrevista, luego de asistir a la ceremonia por el 20 de noviembre en Toluca, reveló que recibieron la denuncia para la localización de esta joven de 22 años cuatro días antes de localizarla muerta. Incluso que acudieron junto con uno de los padres de la chica a esa vivienda, donde se entrevistó personal de la Fiscalía de Feminicidios con Omar "N", el presunto feminicida serial de Toluca, quien se rehusó a dejarlos entrar porque no tenían orden de cateo.

Aclaró que "es algo que tenemos que reflexionar dentro de nuestro marco jurídico porque para poder ingresar a un domicilio necesitamos contar con la orden correspondiente, y se encontraba en ese momento que fue la autoridad, dentro de su casa, el imputado, pero él mismo se rehusó a dejar pasar la personal", externó.

Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general del Estado de México, pidió esperar al resultado de las indagatorias que se realizan en el caso del presunto feminicida de Villa Santin, Óscar "N", aunque reconoció que al haber tres víctimas es posible que se trate de un asesino serial.

Confirmó que hay otros domicilios acreditados al mismo sujeto, los cuales será necesario inspeccionar y catear, por lo que la autoridad está en proceso de integrar las carpetas de investigación para obtener las órdenes de cateo correspondientes y eventualmente ejecutarlas.

"Esperamos no encontrar a nadie más (dentro de esos inmuebles)", dijo Gómez Sánchez.

"Vamos a esperar a integrar la carpeta, pero desde luego, al tener a tres mujeres muertas por el mismo individuo, pues yo diría que sí (es un asesino serial), pero vamos a esperar", señaló el fiscal. Aclaró también que en la casa ubicada en Ponciano Díaz localizaron tres cuerpos, entre ellos el de Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela, de 24 años de edad, a quien lograron identificar, pues su descubrimiento ocurrió horas después de su muerte.

En tanto otras dos mujeres fueron encontradas al remover la tierra del jardín; una de ellas ya fue identificada y sólo están a la espera de los resultados de las pruebas de ADN, pero la familia ya reconoció la ropa y otras características.

"En el otro caso también estamos esperando la confirmación correspondiente, pero tenemos ya indicios de quién podría ser, sólo que hasta no tener las pruebas no estaríamos plenamente seguros al respecto", apuntó.

Sobre el dicho de la familia en relación a que hubo lentitud en la actuación de la Fiscalía porque contaban previamente con una alerta Odisea por desaparición de la joven, Alejandro Gómez declaró que al tener los elementos y datos de prueba correspondientes, solicitaron una orden de cateo ante la autoridad judicial, quien en su momento tuvo dudas sobre los elementos presentados y después emitió la orden de cateo, pero la otra opción era violar la ley.

El 1 de noviembre pasado personal de la Fiscalía de Justicia localizó a Jessica Guadalupe al interior de una vivienda en Villa Santin, lugar donde fueron localizados dos cuerpos. Actualmente, la institución ofrece hasta 300 mil pesos de recompensa a cambio de información para dar con el paradero del presunto feminicida.