Por fase 3, CDMX aplicará Hoy No Circula para todos

El gobierno de la Ciudad de México aplicará cinco medidas extraordinarias ante la declaratoria de la Fase 3 por la pandemia del coronavirus, entre las que destacan que a partir del próximo jueves 23, el programa Hoy No Circula se aplicará para todos los vehículos, sin importar el holograma.

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, informó también que cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del Metro, Metrobús y Tren Ligero, que hoy tienen muy poca demanda, con la finalidad de que en las estaciones de mayor demanda no se aglomere la gente.

A través de un video difundido en redes sociales, manifestó que "habrá mayor verificación, más exhaustiva de las empresas que no están cumpliendo con el cierre establecido en las medidas de la contingencia sanitaria".

En el caso del programa Hoy No Circula, la jefa de gobierno explicó que se excluye de la medida a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad.