"Por favor, ayúdame, no me dejes morir"

Ciudad de México.- Es casi mediodía y en las instalaciones del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), en el número 136 de la calle Chimalpopoca en la Ciudad de México, una ambulancia tiene un código blanco, lo que significa un traslado de un paciente Covid.

El vehículo sale de inmediato de las instalaciones y es conducido por la técnica de Administración Hospitalaria, Claudia Ochoa, quien junto a los paramédicos Blanca Estela Rueda, Ayerim Fragoso e Irvin Martínez preparan su equipo para atender a un joven de 17 años confirmado con Covid-19, con oxigenación de 64 a 68.

"Le informamos al paciente cómo tiene que ser trasladado, puesto que hay que prepararlo ya que se ingresa [a la ambulancia] en la cápsula. Hacemos una valoración de sus signos vitales para determinar la prioridad que tiene al momento. Se le notifica a él, a la familia y el centro regulador nos da el hospital al que se va a ingresar", detalla Blanca.

Con toda la incertidumbre que causa entre los vecinos, los paramédicos realizan su trabajo. Hablan, alientan y calman al joven paciente. En una puerta alterna a la entrada principal, los paramédicos sacan al joven del edificio. Lo encapsulan y se dirigen al hospital asignado.

"Hay pacientes que me han agarrado la mano y me dicen: ´¡Por favor, no me dejes morir´, ´¡Por favor, ayúdame, no dejes que me muera!´, ´dile algo a mi familia para que estén tranquilos´. Son situaciones que sí nos llegan a pegar emocionalmente. Hay que tener esa fortaleza mental para separar eso de nuestra casa", explica Blanca.