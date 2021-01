Por humanismo y ética EU debe vacunar a migrantes mexicanos, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que, por humanismo y por ética, Estados Unidos debería de vacunar contra Covid-19 a migrantes que se encuentran en ese país, pero manifestó que en caso que fuera necesario, el gobierno mexicano estaría dispuesto a inocular a los connacionales.

"Vamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se ocupe de esto. Por humanismo, también por ética se debe vacunar a todos (...) Estamos en tiempo para que se vacune a todos, a nuestros paisanos y haríamos todos los trámites para que no se les niegue esa posibilidad".

- ¿De ser necesario estaría dispuesto a vacunar México a cubrir las vacunas de los migrantes indocumentados?, se le cuestionó.

-"Sí, sí, es un derecho universal y lo haríamos", contestó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que el gobierno mexicano presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una iniciativa que busca que todos los países tengan acceso de la vacuna contra el coronavirus.

"Están empezando a vacunar aunque en Estados Unidos ya deben de llevar como unos 5 millones de dosis aplicadas. Estamos en tiempo para que se vacune a todos, a nuestros paisanos y haríamos todos los trámites para que no se les niegue esa posibilidad", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario indicó que el gobierno mexicano está vacunando a alrededor de 4 mil 500 personas diarias, pero garantizó que aumentará la cifra.

"Vamos a aumentar esto porque estamos bajos, tenemos existencia (de vacunas). Ya la semana que viene vamos a tener más porque van a llegar el 12 de enero estarán llegando más de 400 mil dosis de Pfizer y cada semana más de 400 mil", señaló.

"Entonces tenemos que seguir avanzando en esto, estamos buscando resolver el que tengamos la vacuna suficiente para lograr vacunar a finales de marzo, ese es el propósito a todos los adultos mayores del país, eso es lo que corresponde a nuestro plan y también ayudar a que no se deje de vacunar en Estados Unidos a nuestros paisanos", agregó.