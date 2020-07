Por incremento de casos de Covid-19, cerrarán playas de La Paz

Ante el incremento de contagios de Covid-19, el Comité Municipal de Salud de La Paz, capital de Baja California Sur, determinó cerrar de nueva cuenta las playas de este destino turístico.

En un mensaje en video, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez anunció lo anterior al tiempo que refirió el aumento acelerado de contagios de esta enfermedad, que según los datos de la Secretaría de Salud, suman 803 activos en todo el estado, de los cuales 325 casos son en La Paz.

"Por acuerdo del Comité Municipal de Salud y de la Mesa Municipal de Seguridad tomamos esta decisión porque no queremos nuevas fuentes de contagio", expresó el funcionario.

Indicó también que se suspende el uso peatonal del malecón y solo se permitirá la circulación vehicular o en bicicleta. Asimismo, se reducirá el aforo en el transporte público y tiendas departamentales.

"Estamos tomando estas medidas de nueva cuenta, y no vamos a bajar la guardia, la salud es lo más importante", puntualizó.

Cabe mencionar que durante el fin de semana especialmente se registró una importante afluencia de visitantes a las playas de La Paz y Los Cabos. Cientos de vehículos arribaron a estos espacios, con familias, quienes se ubicaban sin que atendieran la restricción del 30 por ciento de aforo permitido.

Ciudadanos en redes sociales cuestionaron la falta de operativos de vigilancia para atender esta situación.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud en el estado, Víctor George Flores, dijo que de no atender las medidas de sana distancia y el aforo permitido, podría instruirse a nivel estatal el cierre de playas; sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido. Solo el municipio de La Paz ha tomado la decisión.

George Flores pidió a los ciudadanos "hacer conciencia" y a las autoridades a no "dejar sola" a la Secretaría de Salud del estado en las medidas de prevención.?En Los Cabos, autoridades de Protección Civil, señalaron que no contemplan el cierre de playas de nueva cuenta, sino que reforzarán la vigilancia.

Hace una semana el gobernador Carlos Mendoza Davis reconoció un incremento de casos de contagios de Covid-19 de hasta el 200 por ciento, y señaló que la entidad se mantiene en semáforo naranja, reactivando paulatinamente la economía, pero urgió a ciudadanos a ser responsables.