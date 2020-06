Por incumplir sana distancia, multan a Banco del Bienestar en Veracruz

En el municipio de San Andrés Tuxtla, en Veracruz, ni el Banco del Bienestar cumple con las medidas decretadas por el gobierno federal para evitar contagios por la pandemia del Covid-19, como la sana distancia, uso de cubrebocas, utilizar gel antibacterial para los clientes y evitar aglomeraciones.

Diariamente y desde muy temprano acuden decenas de clientes a esta sucursal, la cual se encuentra en la cabecera del municipio, a cobrar sus pensiones; sin embargo, se arremolinan a las afueras de esta institución bancaria, lo que los deja expuestos a cualquier contagio.

Debido a esta situación, hace unos días el alcalde independiente Octavio Pérez Garay y funcionarios de Protección Civil y de recaudación fiscal de la Tesorería local, acudieron a hacer un apercibimiento verbal al Banco del Bienestar para que acatara las medidas decretadas por esta contingencia; sin embargo, no se cumplieron.

Fue hasta el jueves 11 de junio cuando el presidente municipal acudió a sancionar a la institución con 9 mil 556 pesos por no acatar las medidas de la sana distancia.

"Mediante los actos de verificación, esta autoridad fiscal detectó la omisión de las medidas de prevención para evitar el contagio de la enfermedad provocada por el virus SARS-Co-V2 (Covid-19) por parte de la persona Banco del Bienestar", el cual se encuentra en el domicilio fiscal de Avenida Juárez 106, en Plaza Jardín, centro de San Andrés Tuxtla, Veracruz.

En el documento, del cual EL UNIVERSAL posee copia, se describe que la persona moral sancionada dispone de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación para hacer el pago de la multa impuesta, exhibir el original y entregar copia del recibo oficial del pago a la Dirección de Ejecución Fiscal de Supervisión de Reglamentos.

"Con fundamento en el artículo 261 del Código de Procedimientos Administrativos para el estado de Veracruz, a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, se cuenta con 15 días hábiles para presentar el recurso de revocación, el cual podrá ser interpuesto con los requisitos y formalidades señaladas por dicha reglamentación", describe el documento de la sanción entregada al Banco del Bienestar.

De acuerdo con Octavio Pérez Garay, el Banco del Bienestar sí cumple con las medidas de sanidad dentro de la sucursal; es decir, el uso de cubrebocas, la sana distancia y evitar aglomeraciones; sin embargo, afuera del lugar no se acataban las instrucciones y se hacen tumultos de personas.

Según información recabada por este diario, la mayoría de los clientes son personas de la tercera edad que acuden a recibir sus pensiones, por apoyos del programa Bienpesca, así como créditos a la palabra que otorga el gobierno federal.

En este municipio se autorizaron 10 mil apoyos de ese tipo.

Pérez Garay agregó que no está en contra de que se entreguen los recursos. El problema, dijo, es que no se respetan las medidas de sanidad y muchos habitantes se quejaron de manera directa con él para expresar su preocupación.

"Creo que este es un esfuerzo en el que debemos unirnos todos, más allá de la institución que se trate. En esto debemos estar instituciones, los propios ciudadanos deben asumir su responsabilidad y nosotros como autoridad municipal también.

"Afortunadamente, tenemos una buena relación con el delegado federal y eso nos ha permitido avanzar tanto por la vía administrativa como por la vía política, para atender lo más importante: el cuidado de la salud de los sanandrescanos", explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con las cifras oficiales, en San Andrés Tuxtla, en los últimos 10 días pasaron de 28 a 69 personas contagiadas de Covid-19, así como 15 ciudadanos muertos; es decir, el porcentaje de mortalidad en el municipio es de 23%.

Este municipio también multó con la misma cantidad a los siguientes bancos: Banamex, Banco Azteca, BBVA, Banorte y HSBC.

Según lo estipulado por la ley, primero se debe hacer un apercibimiento verbal y en caso de no acatarse, entonces vendrá la primera multa.

En una situación de reiteración, las autoridades pueden proceder a una segunda multa y, si no se atiende, posteriormente vendrá la clausura del establecimiento.

En el caso de Banco Azteca y Santander, ya van por la segunda multa y estarían a un paso de clausurarles sus establecimientos ubicados en este municipio.