"Por inseguridad no se instalaron 9 casillas en tres estados": INE

El Consejo General del INE dio a conocer que hasta el momento, el 72% de las casillas han sido instaladas en todo el país.

Se tiene el reporte, dijo el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, que 9 casillas no fueron instaladas por actos de inseguridad en Oaxaca, Zacatecas y Tlaxcala.

Además, dijo, en Nayarit se hace el último esfuerzo por tratar de instalar 19 de las 20 casillas que se prevé su instalación en La Yesca.

El representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, denunció que en Veracruz y San Luis Potosí, tiene reporte que no se han podido instalar casillas.

Además, reportó que a los representantes de Morena no les permiten el acceso a las casillas.

El PT reportó también que no se permite el acceso a casillas a los representantes de partido, si acaso solamente a uno.

El Partido Verde indicó que, según sus reportes, en San Luis Potosí han problemas para instalar casillas.

Edmundo Jacobo detalló que de 162 mil 570 casillas se habían instalado hasta las 11: 00 hora del centro, 117 mil 120 casillas.