Por intensa nevada, GN cierra tramo carretero en Sonora

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) replicó el aviso carretero que emitió la Guardia Nacional sobre el cierre por intensa nevada de la vía federal MX02 del tramo Ímuris-Cananea-Agua Prieta.

A las 17:35 horas, informó: "se cierra totalmente al tránsito vehicular a la altura del puerto de Cananea, así como en el poblado de Cuitaca, por lo que se sugiere atender señalamientos y recomendaciones de autoridades".

La precipitación de agua nieve también se reporta en otros municipios del norte del estado.

La Guardia Nacional División Carreteras informó que se implementó un dispositivo de vialidad por condiciones meteorológicas adversas (nevada).

Se determinó el cierre de circulación del km 104 al 085 carretera Imuris-Agua Prieta, tramo Santa Cruz-Cananea.

Con un llamado a la población a protegerse del frío por temperaturas bajo los cero centígrados en la zona serrana, vientos fuertes, lluvias dispersas y probabilidad de nieve o aguanieve en la entidad, autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil estatal advierten de los efectos de la séptima tormenta invernal en Sonora.

La Secretaría de Gobierno, a través de Protección Civil estatal, emitió un comunicado en el que llama a la población a protegerse de los efectos del frente frío número 31 el cual, en interacción con el ingreso de humedad por la corriente en chorro polar, da origen a muy bajas temperaturas, vientos fuertes, lluvias dispersas e incluso nieve o agua nieve en algunas regiones de la entidad.

Se espera el ingreso de un nuevo frente frío a Sonora el día de mañana lunes, por lo que se pronostican lluvias este lunes y martes, con probabilidad de aguanieve y/o nieve en las regiones norte y noreste y, con el arribo de un frente frío adicional el martes, pueden esperarse lluvias dispersas acompañadas de vientos fuertes e incluso nevadas.

Temperaturas que rondan los cero centígrados o menos se estarán registrando en la zona serrana en los límites con Chihuahua, en tanto que las regiones del norte y noreste del estado el termómetro rondará entre los cero a siete centígrados, informó el organismo.

Por efectos de un canal de baja presión, continuarán las probabilidades de lloviznas dispersas en la región serrana de la entidad y principalmente en las regiones noreste y oriente.

Se esperan rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y de 30 kilómetros por hora en las regiones noroeste, norte, noreste y oriente del estado, con temperaturas máximas entre los 16 y los 25 centígrados en la sierra.

En la zona del gran Desierto de Altar se esperan noches y amaneceres con temperaturas entre cinco y once centígrados, en tanto que en el centro del estado las temperaturas oscilarán entre ocho y los doce centígrados. En el sur de la entidad el termómetro marcará entre los nueve y los doce centígrados durante la noche y a tempranas horas matutinas.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, llama a extremar precauciones principalmente en las regiones del norte y noreste de Sonora, así como en la cordillera limítrofe con el estado de Chihuahua y continúa alertando a la población a no encender anafres ni braseros en espacios interiores.

El organismo advierte no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro, bufanda y cubre boca y no respirar aire frío, usar crema corporal, tomar líquido abundantemente, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y vacunarse contra la influenza.