Por investigación, Feria de Chapultepec permanecerá cerrada 2 semanas

Familias y comerciantes lamentaron el cierre de la Feria de Chapultepec debido al accidente en el juego mecánico "Quimera" que dejó dos personas muertas y varios heridos este sábado.

La mañana de este domingo la entrada del parque de diversiones, que se inauguró en 1964, se encuentra con sellos de suspensión de actividades, además, de acuerdo con autoridades de la feria, debido a las investigaciones estará cerrada aproximadamente dos semanas.

Arturo, de 45 años de edad, junto con su familia integrada con cinco personas, al arribar a la zona dijo que se encontraba decepcionado por el cierre del parque ya que por más de 15 días habían planeado visitar la Feria de Chapultepec este domingo.

"No supimos que había pasado hasta el día de hoy que llegamos. (...) Ojalá puedan darle mantenimiento para que esto no vuelva a pasar porqué estas acciones se puede volver a repetir.

"Volveremos hasta que tengamos certeza de que no hay peligro para nuestros hijos", dijo a EL UNIVERSAL el habitante proveniente de la alcaldía Venustiano Carranza.

A fuera de La Feria de Chapultepec comerciantes de la zona indicaron que se verán afectados económicamente por el cierre, en ese sentido solicitaron que agilicen las investigaciones.

"Hay mucho mantenimiento de la Feria de Chapultepec y responsabilidad de todos los trabajadores, pero ojalá puedan deslindar responsabilidades y no quede suspendió o sea una excusa para que quiten La Feria de Chapultepec que tiene muchos años y vivimos de ella", dijo Eduardo, un comerciante.



Operadora aportará datos para transparentar accidente

La operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, S.A. de C.V. de la Feria de Chapultepec informó que trabajarán con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para dar transparencia sobre el accidente del día de ayer donde murieron 2 personas.

"Aportaremos con transparencia toda la información que permita determinar la causa de dicho accidente. Los mantendremos actualizados con cualquier información relevante", indicó en un comunicado.

Por lo anterior informó que se suspenderán actividades en las instalaciones en atención y seguimiento a los protocolos, medidas de seguridad y mantenimiento de las instalaciones, "mismas que son sometidas a pruebas constantes bajo estándares tanto nacionales como internacionales".

La tarde de este sábado 28 ocurrió un accidente en el juego mecánico denominado "Quimera" donde murieron dos personas y otras resultaron heridas.

"Desde el primer momento nuestra prioridad ha sido acompañar y brindar todo el apoyo necesario a los visitantes afectados y a sus familias", menciona el comunicado.

La Feria de Chapultepec aseguró que ya se encuentra en coordinación con las autoridades para apoyar a los familiares de las dos personas que lamentablemente perdieron la vida como resultado de este accidente.

"De la misma manera estamos acompañando a las dos personas que resultaron heridas para asegurar que reciban la atención médica que sea necesaria. (...) Externamos nuestro más sentido pésame a las familias y les reiteramos que cuentan con todo nuestro apoyo".