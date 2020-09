Por Juan Collado, estoy fuerte y de pie: Yadhira Carrillo

Yadhira Carrillo prefiere no dar muchas declaraciones en torno a su esposo, Juan Collado, pero sí que ella seguirá acompañándolo en su proceso como hasta ahora. "Estoy fuerte y de pie", dijo a EL UNIVERSAL, sin querer agregar más detalles respecto a ella y su esposo.

El abogado fue detenido en julio de 2019. La Fiscalía General de la República implementó una orden de aprehensión en su contra debido a su posible responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde entonces, su esposa, la actriz Yadhira Carrillo, lo ha visitado con frecuencia en el Reclusorio Norte e incluso ha pedido atención médica para él. En agosto pasado, a más de un año de estar en prisión, Yadhira dijo a medios de comunicación, durante una de las visitas a su esposo, que toda la familia se encontraba triste y sin poder entender mucho de la situación, sin embargo, externó que su estado de salud es delicado.

"Él está con problema de ácido úrico, además de sus pulmones, colesterol y diabetes, comienza a sentirse mal en ese sentido. Están por hacer estudios, no sabemos hasta dónde es ácido úrico, puede ser artritis en mano izquierda, pero es que es muy húmedo aquí", dijo en esa ocasión.

Juan Collado fue vinculado a proceso el lunes por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos en perjuicio del Gobierno de Chihuahua, por simulación de contratos de servicios legales no proporcionados. Por esta razón se le impuso un año de prisión preventiva.

Aunque tendrá que aportar pruebas para su defensa de este nuevo delito, también fue descartado a principios de este mes el delito de defraudación fiscal. La actriz le llevó flores y comida para celebrar con él esta victoria.

Pese a la pandemia, Yadhira no ha faltado a las visitas a su esposo, y se ha mostrado fuerte, aunque triste, ante los medios.

La actriz Leticia Calderón también ha sido cuestionada en diversas ocasiones sobre la relación entre el abogado y sus dos hijos, Luciano y Carlo, pero la comunicación entre ellos ha sido poco constante, aunque la intérprete siempre se ha mostrado dispuesta a que cuando Juan Collado lo requiera, ella hará posible el diálogo entre ambas partes.