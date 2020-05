Por más de 12 horas, hombre bloquea Palacio Nacional

Luego de más de doce horas de que Alfredo Morales –quien asegura que dio positivo a coronavirus- llegó a bloquear una de las puertas de acceso a Palacio Nacional para exigir que le instalen el servicio de electricidad a un negocio, funcionarios de la CFE llegaron al recinto histórico para exhortar al hombre de 28 años a que vaya a un hospital y a informarle que el trámite que inició el pasado lunes, quedará concluido el día de hoy.

Protegido con careta y cubrebocas, Juan Luis Medina, titular del Área Jurídica de Suministro de la CFE, informó que el pasado lunes 25 de mayo, esta persona ingresó una solicitud para que se le instalara un servicio de electricidad a un autolavado en Ciudad Nezahuacoyotl, Estado de México.

"Se analiza la información, se ve que esté de acuerdo a la norma, y sobre todo que tenga la preparación para que no se vaya a generar algún riesgo, se analiza si hay riesgos. Hay atención, debemos ser respetuosos".

El funcionario federal acusó que Leonel Mendoza, quien se presenta como vecino del manifestante, "ha hecho una serie de manifestaciones asesorando a sus causahabientes para efecto de sorprender a CFE con sus argucias para no pagar. Todos y cada uno de los documentos que ha presentado se les responde conforme a derecho. CFE ha sido institucional, lo seguirá haciendo y repito, conforme a derecho".

"Es un autolavado donde se le hizo una revisión y se encontró un consumo de energía ilícito y en consecuencia, si el señor no es parte, no le puedo dar información".

"Se va a analizar, sobre todo desde luego administrativamente, jurídicamente y humanamente, porque no se va a complicar ningún derecho, pero la CFE tiene que ser respetuosa de que los usuarios lo hagan conforme a derecho".

En tanto Miguel Aranzola, apoderado legal de la CFE División Valle de México Norte, acusó que el hombre que sigue bloqueando el acceso de la calle Moneda "está exponiendo a los presentes al peligro de contagio".

"Hay una tipificación penal sobre esta situación, la petición para la persona es que por favor se retire a atender su situación de salud, no tiene nada que hacer aquí", dijo.

Frente al acceso de Palacio Nacional, continúa apostada una ambulancia del ERUM en espera de que esta persona decida retirarse y ser llevado a un hospital para valorar su situación.