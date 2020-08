"Por negligencia estaremos en rojo, no valoran la vida", se quejan en CDMX

"Es negligencia por parte de las personas que se encuentran en este parque, no valoran la vida. Si las autoridades tomaran medidas más estrictas, dándoles una sanción, ya hubiéramos pasado al semáforo naranja, pero si no hacen caso seguiremos en rojo", se quejó Hilda Gómez, vecina de la colonia Anáhuac, que se encontraba consumiendo en un puesto de comida, afuera del Parque Salesiano.

Desde hace tres semanas las colonias Anáhuac y Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, están en atención prioritaria por su alto índice de contagios, pero las medidas sanitarias siguen sin respetarse por algunas de las personas que habitan en estas zonas.

El Gobierno capitalino instaló un Kiosco de la Salud en el Parque Salesiano, para que la gente acuda a revisarse, hacerse la prueba. No sólo se atiende a vecinos de esa colonia, también van personas de otras partes de la Ciudad.

"Más gente acude a este kiosco que al de la colonia Tlaxpana, vienen de otras colonias, alcaldías e incluso estados; además de que han sido varias personas a las que mandamos al segundo filtro, pues el primer filtro es sólo para ver si son candidatos o no a realizarse la prueba, mientras que en el segundo filtro se les realiza la prueba", comentó Elías Espinoza, médico General y encargado de primer filtro del kiosco.

Los vecinos consideran que mientras la gente siga yendo a realizar actividades al parque, como hacer ejercicio y jugar futbol, entre otras, sin seguir las medidas sanitarias, la colonia seguirá con altos contagios, además de que exigen que haya más vigilancia o supervisión de las autoridades.

En un recorrido, EL UNIVERSAL observó que había jóvenes jugando futbol, haciendo ejercicio y personas conviviendo en diferentes puntos del parque, todos sin usar cubrebocas.