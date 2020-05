Por oposición vecinal buscan nuevo espacio para muertos por Covid-19 en Jalisco

Ante la oposición de los vecinos de la colonia Miramar, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio marcha atrás al proyecto de acondicionar como lugar provisional para el manejo de cuerpos de personas muertas por Covid-19 el edificio inconcluso del Instituto de Cancerología, un elefante blanco heredado por la anterior administración.

El pasado 29 de abril, por medio de un video, el mandatario anunció que se había elegido ese sitio como morgue provisional y que el acondicionamiento estaría listo en 15 días, sin embargo no se realizó una socialización previa con los habitantes de los alrededores, quienes el 30 de abril comenzaron con protestas.

Aunque el gobierno del estado estableció una mesa de diálogo con los inconformes no se logró llegar a un acuerdo y este martes el mandatario estatal anunció en sus redes sociales la cancelación del proyecto y acusó que hay un afán de desinformación por parte de algunas personas que tienen "otro tipo de intereses".

"Insisto, la recomendación fue para que se habilitara una instalación de manera temporal solamente durante la crisis, no se pretendió jamás convertir ese espacio en una morgue, como algunos han querido decir", señaló.

Alfaro dijo entender que es un momento en el que hay miedo y zozobra, por lo que la desinformación puede generar un ambiente de preocupación muy fácilmente.

"Por eso he tomado la decisión de cancelar esto para evitar la preocupación de la gente, no estamos en un momento en el que se pueda permitir esto; quiero decirle a los vecinos de Miramar que he platicado también con el presidente (de Zapopan) Lemus y que hemos trazado una ruta para resolver este problema", indicó el mandatario.

El gobernador señaló que en las próximas horas se definirá el sitio temporal para l manejo de los cuerpos durante la pandemia.