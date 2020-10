Por pandemia, aumentan los vuelos privados

Antes de la pandemia, tomar un vuelo privado estaba reservado para altos ejecutivos, empresarios o gente famosa.

Ahora, con varias rutas canceladas por las aerolíneas comerciales y el temor a contagiarse del Covid-19 a bordo de un avión, los vuelos privados se han convertido en la opción para empresarios, inversionistas e incluso para vacacionar.

Empresas de vuelos privados como Meicer Aviación Ejecutiva, Patriot Aviation y Fly Select tuvieron 50% más de demanda de servicios en los meses más fuertes de confinamiento, es decir, abril, mayo y junio.

Desde julio notaron una leve disminución conforme las aerolíneas comerciales retomaron rutas. Sin embargo, los vuelos privados siguen arriba de los niveles previos a la pandemia.

El capitán Iñaki Rodríguez de Meicer Aviación dijo que desde la segunda semana de marzo cuando las aerolíneas cancelaron vuelos, la demanda de viajes privados creció.

"Tuvimos demanda para ir a Centroamérica y el Caribe; y entre México y Estados Unidos, como la frontera está cerrada vía terrestre, pero en avión privado no hubo problema", explicó.

En abril, mayo y junio, las operaciones de Meicer subieron 50% y ahora están 5% arriba a los meses previos a la pandemia. El 80% de vuelos son para corporativos y 20% para vacacionar.

Los usuarios más comunes son dueños de negocios que necesitan viajar a la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Veracruz o el Bajío.

Guillermo Morales Montesinos, director general de Patriot Aviation, coincidió en que sus operaciones aumentaron 50% durante el confinamiento, pero el mercado sigue muy activo.

Hay más "vuelos a Estados Unidos, Centroamérica y las principales ciudades como Guadalajara, Monterrey, Cancún e incluso a Acapulco", comentó.

Patriot realizaba entre 40 o 50 vuelos al mes antes de la pandemia y ahora entre 60 y 70.

"No vamos a regresar al mismo nivel de antes sino que vamos a estar mejor pues es un servicio diferente. Te bajas del auto y en 10 minutos estás despegando, hay flexibilidad de horarios y el avión te espera a ti", detalló.

En Patriot Aviation la renta de un avión privado va de los mil 800 a 8 mil 900 dólares la hora, dependiendo del tamaño.

Las aerolíneas privadas dijeron que hay mucha demanda de vuelos de constructoras a Villahermosa por Dos Bocas.

Rodolfo Ortega, director de Operaciones de Fly Select, dijo que a ellos les aumentaron los vuelos hacia República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Bolivia, Perú y Panamá, porque abrieron sus fronteras a vuelos comerciales a finales de septiembre.

Y al estar en San Luis Potosí, tienen mucha demanda de automotrices para trasladar autopartes y ejecutivos.

"A Mar de Plata (Argentina) fuimos por un técnico alemán varado porque las líneas de producción de Mazda pararon porque no podía venir", dijo.

Hasta agosto, las aerolíneas comerciales transportaron 54% menos pasajeros que en 2019 y se perdió conectividad, lo que ayuda a la aviación privada.