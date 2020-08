Por pandemia, escuelas particulares perderán 18% de su matrícula

La Unión Industrial del Estado de México (Unidem) informó que las escuelas particulares vinculadas a esta agrupación perderán al menos el 18 % de su matrícula estudiantil, debido al impacto económico en las familias por la pandemia del Covid-19, pues muchos padres de familia perdieron su empleo o disminuyeron sus ingresos.

Francisco Cuevas Dobarganes, director de la agrupación, estimó que las escuelas privadas de nivel básico, medio, medio superior y superior, enfrentarán niveles de deserción muy altos para el próximo ciclo escolar 2020-2021.

"Muchos padres de familia perdieron parte o todo su ingreso y además valoran que no se justifica pagar con el sistema de aprendizaje a distancia", comentó.

De las escuelas asociadas a la Unidem y las que participan en su Comisión de Vinculación Educativa, que son 44 instituciones, calculan que perderán su matrícula entre el 12 y el 18 % y aunque el porcentaje parezca poco, podría ser la diferencia entre que las empresas sean o no viables como negocios.

El líder empresarial valoró la disposición del gobierno federal de no intervenir en las negociaciones entre las escuelas privadas y los padres de familia, pues si las autoridades intervienen, muy probablemente terminarán por favorecer a alguno de los dos lados en perjuicio del otro.

El líder empresarial mencionó que tanto las instituciones educativas como a los padres de familia les interesa seguir con el sistema educativo, y confió en que sabrán establecer las mejores condiciones de equidad para que no terminen por cerrar las miles de escuelas privadas que hay en nuestro país para que no se pierdan los empleos que dependen de esa actividad.