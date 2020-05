Por pandemia no es momento para ir de compras, advierte Embajada de EU

Una pandemia global no es el momento de ir de compras, paseos o a visitar la familia a uno u otro lado de la frontera México-Estados Unidos, señaló Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México, en un mensaje a los ciudadanos de ambos países, para que ayuden a frenar la propagación del coronavirus.

En el mensaje, dado a conocer el por consulado de Estados Unidos en Monterrey, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de la embajada del vecino país del norte, señaló: "Por favor recuerden, que para ayudar a frenar la propagación del coronavirus, los Estados Unidos y México acordaron restringir los viajes no esenciales que crucen nuestra frontera compartida".

Agregó el funcionario que esto significa que los ciudadanos de ambos países "deben dejar de cruzar la frontera excepto cuando lo hagan con propósitos esenciales".

Detalló que para más información sobre lo que constituye "viajes esenciales", los interesados deben visitar el sitio web de CBP.

Recordó Ramírez que los gobiernos de Estados Unidos y México recientemente ampliaron la restricción a los viajes por lo menos hasta el 19 de mayo.

"Recuerden: una pandemia global no es el momento de ir de compras, paseos o a visitar a la familia del otro lado. Hacer eso nos arriesga a propagar el virus de covid-19 en nuestros dos países. ¡Quédense en casa y manténganse a salvo!".

El martes 5 de mayo, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de salud, en la que citó que según las autoridades mexicanas se espera que el pico de la pandemia de Covid-19 se presente en el país del 8 al 10 de mayo, por lo que "los hospitales probablemente alcanzarán niveles muy altos de ocupación en las dos semanas posteriores" particularmente en Baja California, Ciudad México, Estados México, Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo.

Agregó que actualmente existen opciones de vuelos comerciales internacionales en México, pero los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a los Estados Unidos "deben hacer arreglos comerciales lo antes posible a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un período indefinido", y asentó que "el gobierno de los Estados Unidos no prevé organizar vuelos de repatriación en México en este momento".

Explicó el gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos a través de la embajada, que los pasajeros y miembros de la tripulación aérea que lleguen y salgan de los aeropuertos mexicanos, pueden estar obligados a completar cuestionarios de salud y están sujetos a controles de temperatura.

Aquellos que presenten síntomas pueden estar sujetos a pruebas de salud adicionales o a que se les pida que se pongan en cuarentena voluntariamente.

A los viajeros que ingresan a México por tierra desde Estados Unidos se les puede negar la admisión si el propósito de su visita se considera no esencial.

Por ello recomendó que los viajeros traigan consigo evidencia acerca de la naturaleza esencial de su visita y en su caso, evidencia de su residencia en México.

Además, advirtió la embajada estadounidense que los viajeros que entran por vía terrestre podrían estar sujetos a revisión de temperatura e inspección adicional de salud, al tiempo que los viajeros pueden experimentar retrasos significativos y enfrentar la posibilidad de ser devueltos a los Estados Unidos o que se les solicite la cuarentena en México.