Por Plan B, estas serían las consecuencias en elecciones, según INE

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que las reformas a diversas leyes, propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado Plan B, traerán diversas consecuencias a las elecciones, como retrasar el cómputo de los votos, poner en riesgo la organización de elecciones, incrementar el peligro de que más comicios se anulen, y aumentar la ausencia de funcionarios de casillas.

Con las modificaciones, se reduce el Servicio Profesional Electoral en 84.6% y desaparece la rama administrativa, con lo que "se pone en riesgo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadana como la Consulta Popular y la Revocación de Mandato", aseguró el Instituto.

Las reformas propuestas también disminuyen el número de vocales que existen en cada uno de los 300 Distritos electorales, y que tienen como función principal, capacitar a los funcionarios de casillas.

De cinco, se disminuyó a uno, por lo que "podría aumentar la ausencia de las y los funcionarios de casilla, imposibilitando el voto universal, libre y secreto. Existe el riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito", señala el INE.

En cuanto a los resultados de la jornada electoral, que inician con el Conteo Rápido y el Programa de Resultados Electorales Preliminares, la reforma establece que los cómputos distritales comiencen el mismo día de los comicios, pero no elimina el PREP por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados, lo que no reduce costos ni procesos.

Dicho cambio repercutirá en que aumenten el número de impugnaciones, ya que reduce los procesos de transparencia; "tampoco se tendría a trabajadores suficientes para los Conteos Rápidos y el PREP".

Actualmente, el INE tiene cerca de 900 módulos en donde se emiten credenciales para la población mayor de 18 años y, a través de los consulados, las y los mexicanos que viven en el extranjero pueden contar con la identificación, esos datos permiten actualizar el Padrón Electoral para que la ciudadanía tenga el derecho a la identidad y a votar con certeza y confianza.

La reforma plantea que los módulos para la actualización y depuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, se instalen en inmuebles propiedad del gobierno, y plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores valide la información del Listado Nominal de Electores en el Extranjero y permita el voto con pasaporte o matrícula consular.

Lo cual "viola la autonomía del INE al permitir que la SRE valide la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero", y estarían en riegos los datos personales de la ciudadanía, advirtió el INE.