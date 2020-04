Por posible caso de Covid-19 cierran oficinas de la GAM-3

Una parte de las oficinas de la Fiscalía General de Justicia, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue acordada y clausurada, luego que una Oficial Secretaria identificada como Rocío "N", avisara que posiblemente, era portadora del Covid-19, sin embargo y a pesar de esa situación, lo que molestó más a los empleados del GAM-3, fue la instrucción que recibieron de sus superiores, de no notificar el hecho para no alertar a la comunidad y al personal que ahí labora.

Según el parte informativo, la oficial secretario, llegó a trabajar este día pero en un momento se sintió mal, presentaba dolor de cabeza, de cuerpo, articulaciones, fiebre y tos seca, por lo que de inmediato, fue trasladada a un hospital del ISSSTE, ahí confesó que su esposo resultó positivo de Covid-19, por lo que no descartaron que ella también estuviera contagiada.

Luego de eso, se ordenó la clausura del área donde labora la mujer y gran parte de la coronación territorial GAM-3. Además, los empleados de inmediato pidieron que especialistas acudieran a sanitizar el lugar, pero la respuesta de los administradores de la Fiscalía General de Justicia, fue que ese trabajo se haría hasta mañana -martes- pero que ellos siguieran trabajando normalmente, lo que preocupo a más de 30 empleados de ese lugar.