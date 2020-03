¿Por qué la madre de "El Chapo" busca a López Obrador?

María Consuelo Loera Pérez, es madre de Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como Joaquín "El Chapo" Guzmán, el capo sinaloense quien se convertiría en el líder del "Cártel de Sinaloa", ahora preso en Estados Unidos.

Loera Pérez, de 91 años de edad, este domingo sostuvo un breve encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien saludo de mano durante su visita a Badiraguato, Sinaloa, tierra que vio nacer a "El Chapo" Guzmán.

Sin embargo, no ha sido la única vez que la madre de Guzmán Loera intenta sostener comunicación con el mandatario.

En febrero de 2019 -durante el juicio de "El Chapo" en Estados Unidos- María Consuelo, en entrevista para Univision, pidió a López Obrador que le permitieran ver a su hijo.

En ese entonces, el jefe del Ejecutivo realizaba una visita a Sinaloa, por lo que Consuelo Loera tuvo la idea de buscarlo, pero se arrepintió. "Tengo la fe, la confianza de que él (AMLO), haga algo por mi hijo", dijo en entrevista a la televisora.

Días después a la entrevista, el presidente compartió la carta que María Consuelo Loera le envió por medio de los abogados del exlíder del "Cártel de Sinaloa".

En el escrito la madre del capo le solicitó a López Obrador repatriar a México a su hijo, quien permanecía enjuiciado en Nueva York. Asimismo, pidió su intervención para que el gobierno de Estados Unidos por conducto de la embajada en México, le autorizara a ella y a dos de sus hijas visas humanitarias, con el fin de poder ver a su hijo.

En la misiva, María Consuelo le envió "toda clase de bendiciones" al presidente para que lleve un país "por el rumbo de la justicia y la paz". No fue hasta junio de 2019 que la embajada de Estados Unidos otorgó dichas visas humanitarias.

En la Ciudad de México y en reunión con medios de comunicación, Consuelo Loera en silla de ruedas agradeció a Dios, al presidente López Obrador y a la embajada estadounidense.

Este domingo el mandatario aseguró a la madre de "El Chapo" Guzmán que había recibido otra carta, sin embargo el mandatario no quiso dar declaración alguna sobre el contenido de la misiva.