¿Por qué las feministas se identifican con el color verde y morado?

De verde y morado, así se verán las calles durante la larga marcha que este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cruzará por las calles de la Ciudad de México. Pero ¿cuál es el origen de estos colores?, ¿por qué se identifica el feminismo especialmente con el color morado?

Existen diversas versiones sobre el uso del color morado. La más compartida es que la elección de este color tiene su origen en el incendio de una fábrica de camisas en Nueva York, el 25 de marzo de 1911, donde murieron 146 trabajadores, entre éstos 123 mujeres.

La tragedia se produjo porque las trabajadoras y los trabajadores habían protestado por los bajos salarios, y los dueños de la fábrica cerraron las puertas para mantenerlos en sus puestos de trabajo. Algunas versiones sostienen que la ropa que ese día hacían era morada, otras dicen que el humo que salía de la fábrica era de ese color porque las telas eran moradas. Por eso, se dice que el color morado se fue extendiendo como el que identifica las causas feministas.

Otra versión es que la organización Women's Social and Political Union (WSPU) usaba una bandera tricolor (violeta, blanco y verde) cuando a principios del siglo XX, en Reino Unido, mujeres protestaban por el voto de la mujer. Fue la activista Emmeline Pethick-Lawrence quien eligió los colores: "Púrpura representa la sangre real que fluye en las venas de cada sufragista. El blanco representa la pureza en la vida privada y pública. El verde es el color de la esperanza y el emblema de la primavera".

Algunas fuentes aseguran que en junio de 1908 se usó por primera vez la bandera en una concentración de 300 mil personas en la movilización "Sunday's Women" en Hyde Park, Londres. Ese mismo año, en Nueva York, el 8 de marzo, 15 mil mujeres se habían manifestado por las calles para exigir mejores horarios y salarios, y también el derecho al voto, pero fue hasta 1957 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró esta fecha como el Día Internacional de la Mujer.

Más allá de las marchas, las acciones de artistas y activistas se pintan con color morado: por ejemplo, en la puesta del proyecto "Estado de Emergencia", Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín -estudiante que fue asesinada por su ex novio quien fue juzgado y condenado por feminicidio- usó una playera de color morado, al igual que las feministas que participaron con ella en esta acción de duelo. Esto fue concebido por la artista Mónica Mayer en una obra llamada "Estás en mí". También en otras de sus creaciones, la artista ha utilizado el morado, por ejemplo en un mandil donde se lee la frase "No a las maternidades secuestradas".

En los últimos años, la lucha feminista se ha identificado cada vez más con el color morado. También es reciente cómo en Argentina el pañuelo de color verde identifica la lucha por el aborto; éste es un símbolo que se toma de las Madres de la Plaza de Mayo, quienes siempre usan un pañuelo blanco.