Por recomendación de médicos pedí a la gente salir: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por recomendación de los médicos ha pedido a la población no tener miedo y salir de casa, pero con todas las enseñanzas aprendidas como la sana distancia e higiene personal.

"¿Qué es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos?, que empecemos a salir, pero que apliquemos lo ya aprendido, todas las enseñanzas de la sana distancia, de la higiene personal, del cuidado en la familia; ha sido extraordinario cómo se ha cuidado a los adultos mayores, hemos tenido más problemas por las enfermedades crónicas".

En su conferencia de prensa, en las instalaciones del 63 Batallón de Infantería en Xalapa, Veracruz, se le cuestionó al Mandatario si no era contradictorio que llame a salir a los ciudadanos cuando el doctor Hugo López-Gatell señala que se ha prologado los contagios de coronavirus.

El presidente López Obrador dijo que se deben tener equilibrios como cuidarnos que es lo más importante, lo sanitario, lo médico, la salud, y al mismo tiempo, la economía, el bienestar, el regresar a la convivencia, a la armonía, la libertad.

"Que no nos embargue el miedo, el temor, tenemos que ir poco a poco. Ya aprendimos bastante y demostramos ser responsables, la mayoría de los mexicanos es excepcional el comportamiento de la gente, bueno por eso se logró aplanar la curva".

Recordó que en otros países hubo medidas autoritarias, toques de queda, y no podía salir la gente de sus casas, mientras que en México no fue así, incluso cuando algunos quisieron aplicar esas medias, su gobierno las rechazó.

El Presidente insistió en que sí hubiese un rebrote pues se dará marcha atrás. "Vamos a estar pendientes todos, pero si nos cuidamos de manera responsable, con criterio, podemos ir hacia la normalidad".

Señaló: "Ya hay una luz que indica que vamos a salir del túnel".