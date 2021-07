Por revocación de mandato "ahí sí voy a usar cubrebocas": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que a inicios del próximo año deberá modificar el contenido de sus conferencias matutinas para cumplir con la veda por la consulta de revocación de mandato, por lo que manifestó que "ahí sí voy a tener que usar cubrebocas".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal llamó a los opositores a su gobierno a que se vayan agrupando como, indicó, sucedió en la elección intermedia del pasado 6 de junio.

Acompañado por su gabinete de seguridad y por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, el mandatario federal señaló que los primeros tres meses de 2022 tendrá que cumplir con la veda previo a la revocación de mandato en la que se le preguntará a la ciudadanía si quiere que continúe como Presidente o no.

"Ya los opositores que se vayan ya agrupando como lo hicieron para la pasada elección porque ya viene la revocación del mandato, y se le va a preguntar al pueblo porque fue una reforma constitucional, se le va a preguntar al pueblo si quieren que yo continué o que renuncie y esto será para marzo del año próximo", expresó.

"Y voy a estar tres meses también en veda electoral, antes de, todo el año desde que empiece, claro las conferencias van a continuar, pero asuntos políticos, pues no sé cómo le voy a hacer, me voy a poner mi... ahí si voy a tener que usar cubreboca", comentó.