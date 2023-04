Por secrecía, Adán Augusto omite hablar de "Los Chapitos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con los gobernadores de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Nayarit, pero declinó opinar sobre si existe un operativo para detener a los llamados "Los Chapitos", ni tampoco sobre las presiones de Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo a esa nación.

En entrevista al término de la reunión en Mazatán, Sinaloa, se le preguntó si es un reto para el gobierno mexicano encontrar al líder de la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, luego del incremento de la recompensa de 10 millones de dólares por parte de la DEA a quien proporcione información sobre su paradero y que lo colocó también como el tercer criminal más buscado en el mundo.

"No puedo decirle que estado puede guardar la investigación en contra de algún mexicano, verdad. Ayer lo dijo además claramente el señor Presidente en el estado de Veracruz", respondió escuetamente.

Alianza del Mar de Cortés

A pregunta expresa sobre las presiones de Estados Unidos en el tema del combate al fentanilo respondió: "Permítame que no opine yo en un tema que debe quedar EN lo que nosotros hacemos al interior del gabinete de seguridad federal".

"Yo debo de guardar la secrecía en torno a los temas que se tratan en una reunión de seguridad tan importante", indicó el encargado de la política interior.

Sobre la reunión con gobernadores donde se firmó la Alianza del Mar de Cortés, expuso que se analizó la situación en materia de seguridad y en otros rubros guarda en la región.

"Hay mucho intercambio de información, desde el diagnóstico, para reforzar el combate a la inseguridad", indicó.

Adán Augusto López reiteró que no está en campaña y no es el momento para hablar de aspiraciones políticas personales.