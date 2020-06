Por sismo, Protección Civil de Toluca revisará 3 mil escuelas

El coordinador de Protección Civil del municipio de Toluca, Hugo Antonio Espinosa Ramírez ,informó que debido a la fuerza del temblor registrado el martes, deberán hacer una revisión en las casi 3 mil escuelas localizadas en la capital mexiquense, edificios públicos y otras instalaciones, para descartar daños en las estructuras, sobre todo previo al regreso de alumnos a las instituciones educativas.

En entrevista, explicó que con base en el reglamento de construcción, los tres órdenes de gobierno están obligados a realizar la verificación cuando se presenta un sismo de siete grados en adelante a inmuebles de clase A, que son centros educativos, hospitales, oficinas públicas, entre otros, por lo que se coordinará con Protección Civil estatal, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para establecer un programa de trabajo.

"Los jóvenes y los niños son un sector muy vulnerable, es trascendental salvaguardarlos y creo que tenemos el tiempo suficiente de aquí a retoman clases de manera presencial en el sector de educación básica para garantizar su seguridad realizando las revisiones en tiempo y forma", apuntó.

El coordinador añadió que si bien la mancha urbana ha rebasado los límites de referencia conforme a los taludes o laderas inestables, y desde hace 50 años habitan personas en zonas de alto riesgo, por el momento, el ayuntamiento solo puede advertir a la población sobre el peligro, pues no hay alternativas para otorgar vivienda a estas personas.

Afirmó que para prevenir daños graves, la Coordinación tiene previsto la implementación de un proyecto que abarca al menos tres delegaciones, donde hay peligro de derrumbe de piedras que pesan toneladas y que implican un riesgo latente no sólo cuando hay movimientos telúricos sino incluso con una lluvia atípica.

"Es para zonas como La Teresona, San Miguel Apinahuizco, Santa Cruz Azcapotzaltongo, El Cerro de Santa Cruz, donde hay rocas muy grandes, que están muy cerca de una colonia, y lo que buscamos es hacer unas camas de descanso, unos contenedores para esas piedras, que esperamos se logre este año, pero el coronavirus no nos ha permitido avanzar en la gestión de recursos", resaltó.