Por temor al Covid, escuela de Neza se queda esperando a los alumnos

Este miércoles iniciarían las clases presenciales en la primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Esperanza en Nezahualcóyotl, pero no llegó ninguno de los 709 alumnos inscritos.

Algunas madres llegaron al centro educativo para avisar al personal docente que sus hijos no acudirían porque tienen miedo de que se contagien de Covid-19.

De acuerdo a directivos del plantel, la matrícula está conformada por 709 estudiantes y se había acordado que este miércoles retornarían a las aulas 100 alumnos de segundo grado, pero no se presentó ni uno solo de ellos.

"Hoy se esperaba segundo, no vino ninguno, aquí están los maestros, están mamás que sí vinieron a cumplir el protocolo de limpieza, sin embargo, decidieron no traer alumnos, esperamos los siguientes días cuál es la afluencia de niños", dijo Xóchitl Ojeda Orta, directora del centro educativo.

La "Sor Juana Inés de la Cruz" es una de las más antiguas y más grandes escuelas que funcionan en Ciudad Neza, está conformada por 30 aulas y 33 docentes que se quedaron esperando a los estudiantes este miércoles.

Los padres que asistieron ayudaron a realizar labores de limpieza en las instalaciones educativas.

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR) advirtió que el regreso de los alumnos a clases presenciales pone en riesgo la salud de sus familiares porque podrían aumentar los contagios de Covid-19.

La agrupación criticó las medidas políticas y educativas realizadas por el gobierno federal, pues no hay garantía de que jóvenes y niños no se enfermen.

En el Estado de México ha sido muy baja la afluencia de estudiantes a los centros educativos desde el lunes cuando se reiniciaron las actividades escolares presenciales.

Según los directivos de los planteles, han acudido a clases presenciales entre el 10 al 15% de los alumnos, aunque en algunos inmuebles ni uno solo ha acudido.