Por tiempos electorales, oposición rechaza reasignar presupuesto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que por los tiempos electorales, el conservadurismo está en contra de que se modifique el presupuesto ante la nueva realidad económica que está dejando el COVID-19.

El mandatario federal indicó que esta propuesta es para evitar que se siga ejerciendo el presupuesto de manera discrecional y se asignen partidas para otros fines.

"Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral, entonces el propósito es ese básicamente, los diputados van a decidir", comentó el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Respecto a las voces que han criticado esta propuesta de reforma, como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien es morenista, el presidente de la República dijo que el legislador está en su derecho de ejercer la crítica.

Muñoz Ledo ha establecido que esta facultad daría poderes unipersonales al poder Ejecutivo lo cual es un riesgo.

"Me extraña, yo se que ahora por todo se molestan, andan de mal humor, no hay mal humor social, hay mal humor en los que antes mandaban y de sus voceros y de toda la clase política, porque ya no hay corrupción", lanzó el mandatario federal.

El pasado 23 de abril, el presidente de la República envió una iniciativa de reforma para que el presupuesto 2020 pueda ser modificado y que, ente otras cosas, Hacienda pueda hacer cambios en las partidas en caso de emergencias económicas.