Posición de EU sobre corrupción no es respuesta por Mexicanos Contra la Corrupción : Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que la comunicación de Estados Unidos de que seguirá financiado a ONG y medios enfocados a investigar la corrupción, no es una respuesta a la nota diplomática que el gobierno mexicano envió sobre el financiamiento que recibe Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"No es una resolución o una circular sobre México, es una circular sobre toda su política en todo el mundo, que tiene que ver con lo que Estados Unidos ha tenido durante muchos años que es apoyar a diversas organizaciones a través de sus instituciones, esa es una decisión de Estados Unidos sobre ello, no esperaríamos que eso cambiase, ni tampoco México lo ha planteado así".

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el canciller explicó que la circular de ayer en un asunto diferente al planteamiento del gobierno mexicano.

"Lo que México está planteando es que las organizaciones que reciban financiamiento de gobiernos extranjeros tienen que respetar el ámbito político interno, que por cierto también está en la ley de Estados Unidos".

Señaló que México no podría pagar o financiar a una organización no gubernamental en Estados Unidos que tuviese como propósito influenciar el proceso político, porque así está establecido en la ley de Estados Unidos.

"Lo que México está planteando es el mismo estándar que tiene su ley, que las organizaciones que reciban esos recursos en su caso, no puede intervenir, participar o influenciar el proceso político en México".

Expresó que en el caso de MCCI hay elementos que acreditan sus propósitos de actividad política o de influenciar la opinión pública en México, por eso se presentó la nota diplomática.