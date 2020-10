Positivos, pactos con laboratorios para dosis, aseguran

Luego de que el gobierno federal anunciara que realizó convenios con laboratorios para acceder a la vacuna contra el Covid-19, y que participa en el mecanismo Covax, miembros de la industria farmacéutica afirmaron que es positivo que se busquen todo tipo de acuerdos de precompra; sin embargo, pidieron no cantar victoria, puesto que a la fecha no existe vacuna que haya demostrado eficacia, calidad y seguridad.

"Lo más importante es que haya vacuna, porque ya hay un calendario, pero hay que ser sensatos y recordar que hasta ahora no hay resultados de los ensayos clínicos de la fase 3, así que lo primordial es que haya una vacuna que garantice seguridad, calidad y eficacia", refirió Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf).

Para Rafael Gual, director General de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), cualquier convenio que exista para adquirir las dosis son positivos, y reconoció que la demanda será alta y México no competirá a nivel regional, sino de modo global por obtener las vacunas necesarias para la población.

"Todos los esfuerzos son positivos, va a ser altamente demandada y competimos con todo el mundo, entre más convenios haya, será mejor y es importante que vean a la industria farmacéutica como un aliado para encontrar soluciones", dijo a EL UNIVERSAL.

Sobre el calendario que presentaron, consideró que habrá que esperar que se apruebe una vacuna y entonces ver qué posibilidades existen de que el país acceda a éstas. Mencionó que aun cuando en noviembre o diciembre haya resultados positivos de los ensayos, se necesitará de un plazo para distribuir las dosis.