Posponen feria de Puebla por prevención ante coronavirus

El gobierno del estado anunció que pospuso la feria de Puebla que se realizaría del 10 de abril al 11 de mayo como una medida para prevenir la propagación del coronavirus.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que decidieron posponerla hasta el mes de noviembre para prevenir que las personas puedan ser contagiadas por el COVID-19. "En cuanto a la Feria, he tomado la decisión de posponerla, en este momento, para el mes de noviembre, no su cancelación", dijo.

La feria de Puebla es la más importante de la región en cuanto a fiesta popular y cada año, artistas de talla internacional y nacional actúan en los escenarios de la capital poblana. Además de los eventos artísticos, la celebración ofrece un programa taurino, juegos mecánicos, expo artesanal, gastronómica y comercial.

El mandatario dijo que esta decisión se tomó porque actualmente no existen las condiciones para realizar este evento, ya que la evolución del coronavirus no es predecible.

"Está planeada para ser una feria de un enorme calado con elencos muy importantes, pero no puede continuar para llevarse a cabo en mayo, en las condiciones que tenemos el día de hoy, cuando no es predecible la evolución, de lo que esperemos sea mucho menor".

Respecto al desfile conmemorativo del 5 de Mayo, Barbosa Huerta, comentó que hasta el momento sigue en pie su realización. Sin embargo, aclaró que, en caso de ser necesario, se tomará la decisión de suspenderlo. "El 5 de Mayo tiene otro tipo de condiciones u organización, si llega el momento y tenemos que suspenderlo, lo suspenderíamos. Hoy no", precisó.