Posponen la venta de cachitos para rifa

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, y ante el paro nacional de mujeres convocado para un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no le enoja que se le pregunte respecto a cuestiones de género, debido a que, aseguró, es un experto en el tema, e informó que para evitar "caer en provocaciones", la venta de los billetes para la rifa del avión presidencial cambiará de fecha.

El Titular del Ejecutivo federal indicó que para no interferir y "no caer en provocaciones" por el paro nacional en contra de la violencia hacia las mujeres, convocado para el lunes 9 de marzo, instruyó a que la venta de boletos de la rifa del valor del avión presidencial se posponga un día y comience el martes 10 de marzo.

"Sí, no hay ningún problema de eso. Fíjense, cómo nos confunden, yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9, el paro que se promueve del movimiento feminista, y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos. De repente, en las redes sociales un grupo vinculado a un partido se ofende, que por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras.

"Entonces, no, no, no. No va a ser el lunes, sino el martes; no se puede caer en ninguna provocación. El conservadurismo está muy irritado, muy molesto por los cambios, por esto".

Al reiterar que hay mujeres que han defendido esta lucha de tiempo atrás, el Mandatario retó a que se le mencione un gobierno, distinto al de él, que le haya dado más espacio de participación de las mujeres.