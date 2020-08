Postergan audiencia contra Juan Collado

Un juez federal postergó la audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) buscaba imputar al abogado Juan Collado de defraudación fiscal equiparada de 2015 por 36 millones de pesos.

De acuerdo con el abogado José Javier López, la defensa de Juan Collado aún no conoce la nueva carpeta de investigación que la FGR tiene contra su cliente.

Por ello, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez ordenó diferir la audiencia hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.

Esta nueva investigación señala al abogado Juan Collado de no pagar el Impuesto Sobre la Renta de sus ingresos totales del año 2015, lo que generó un daño al fisco calculado por un monto aproximado de 36 millones de pesos.

Si Collado es vinculado a proceso por esta imputación, se sumaría a los otros dos delitos que la FGR tiene en su contra por delincuencia organizada y "lavado" de dinero.

La defensa de Collado solicitó el diferimiento de la audiencia con el argumento de que la FGR les entregó un disco con información financiera recabada en la investigación pero que ellos no pudieron abrirlo en sus computadoras.

Aunque la FGR les dio el disco nuevamente ayer, los abogados indicaron que no terminaron de leer en su totalidad la información y que por ello no conocen toda la carpeta, lo que podría vulnerar el derecho a la debida defensa.