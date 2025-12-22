Poza Rica, aún sin recuperarse

Poza Rica, Ver.- A dos meses de las inundaciones que azotaron Veracruz, habitantes de Poza Rica continúan levantando sus casas entre polvo, basura; con enfermedades respiratorias y estomacales, un drenaje que se fracturó y que no tiene la atención del gobierno, que dio por terminada la ayuda a damnificados hace semanas.

En algunas colonias de la ciudad todavía se observa maquinaria pesada que retira escombros y desazolva el drenaje que acumula toneladas de basura, sin embargo, estas acciones son posibles gracias a la organización de los vecinos, que pagan desde 40 mil hasta 100 mil pesos por devolver este servicio básico a sus hogares.

La reparación es lenta, pues sin drenaje, los damnificados no pueden lavar las pocas pertenencias que recuperaron, tampoco pueden cocinar ni bañarse, por lo que muchos optaron por abandonar sus viviendas, hasta convertir calles de la colonia Las Gaviotas en fantasmas, solo con rastros de que alguna vez vivieron familias ahí.

En otras zonas, la situación es similar o peor, gente que lo perdió todo todavía no puede entrar a sus casas —donde el agua alcanzó hasta los 2 metros de altura—, por obstrucciones de basura, porque la corriente del río Cazones levantó sus banquetas y portones o porque los focos de infección siguen activos, derivados de los problemas de drenaje que hay en sus colonias.

En la colonia Morelos, un palo de madera sostiene la vivienda de Leydi Laura García, quien lo colocó estratégicamente con ladrillos para evitar que el techo colapse. En una calle llena de lodo y escombros, la vecina describe cómo las intensas lluvias desaparecieron a vecinos y arrastraron todas sus pertenencias en un abrir y cerrar de ojos.

"Lamentablemente no a todos nos llegó el pago que supuestamente era para nuestras viviendas. Perdimos todo: perdimos muebles, casa, familiares, todo. Supuestamente nos iban a dar enseres y hasta ahorita no nos han dado nada", explica.

Además de triste, la mujer se muestra molesta porque los apoyos del gobierno fueron entregados de forma desigual. En zonas donde se registró pérdida total, la ayuda fue mínima y los dejaron a su suerte; mientras que la desinformación también entorpeció el desalojo de las familias, pues se decía que el agua no alcanzaría a su colonia.