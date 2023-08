"PRD aclarará sus dudas y seguirá en el Frente", dice Marko Cortés

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL). - El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, se reunió la tarde de este jueves con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que en el encuentro, que se dio "a la hora de la comida", también estuvo presente el líder del PRI, Alejandro Moreno, y aseguró que el sol azteca se mantendrá en el Frente, pues hubo el compromiso de aclarar "de manera transparente" todas las dudas sobre la descalificación de Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera del proceso interno.

"El día de hoy nos vimos a la hora de la comida y hablamos precisamente sobre la necesidad de que se transparente por parte del comité a cada uno de los aspirantes, para que quede muy claro y queden muy tranquilos con la decisión, nosotros confiamos en la organización y nosotros confiamos en el Comité que se ha hecho de forma correcta su trabajo", expuso.

El líder albiazul señaló que tras el compromiso vio bastante tranquilo a Zambrano Grijalva, y reiteró que la revisión de las firmas "dejará claras las cosas a propios y extraños, dejará tranquilos a todos".

"Lo que he pedido es que el propio Comité Organizador revise las firmas de apoyo, tanto para quienes pasaron a esta segunda etapa, como a quienes no lo lograron, para efecto de dar absoluta tranquilidad y certidumbre sobre este exitoso proceso del Frente Amplio por México", expuso.

Finalmente, se dijo con la convicción de que al final de este proceso, no solo estará PRI, PAN y PRD, sino otras fuerzas políticas.

"En este proyecto caben todos, se necesitan todos, y por eso yo confío que al final, el Frente Amplio Por México no va a ser solo de tres partidos, sino de todos aquellos que realmente quieran corregir las cosas en México que van de mal en peor", concluyó.