PRD condena silencio de CNDH por actuación de Guardia Nacional

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, cuestionó el silencio del organismo al no emitir una postura respecto a los migrantes, el Insabi y "hechos de violencia que han afectado a ciudadanos en todo el país", dijo.

La fracción de diputados del PRD condenó el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la actuación de la Guardia Nacional contra los migrantes centroamericanos, la separación de sus familias, las deficiencias del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y la violencia desatada en Chihuahua y Guerrero.

"¿Dónde está la CNDH?", reclamó la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña.

"Es delicado que no le merezca una opinión lo que está ocurriendo en el país en el caso de los migrantes, el Insabi" y hechos de violencia que han afectado a ciudadanos en todo el país, dijo.

Recordó que la llegada de Piedra al frente de la CNDH fue cuestionada por ser militante de Morena y su cercanía con el gobierno, "nos parece que violentó la ley y con su silencio denota esa alianza y esa incondicionalidad que tiene con el gobierno de la cuarta transformación y con eso violenta los derechos de todos aquéllos para los que la Comisión era la última instancia para denunciar a la autoridad" y defender sus derechos.

"Esa es la consecuencia de tener a incondicionales, porque son incapaces de hacer la menor crítica", advirtió.

La diputada federal del PRD demandó que la CNDH emita un pronunciamiento y defienda a los ciudadanos ante la violencia desatada contra pobladores de Madera, Chihuahua y Chilapa, Guerrero.

Esto porque –condenó- sólo unas víctimas son vistas por el gobierno federal y otras han sido ignoradas, según se denota en la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador a recibir, el domingo, a la caravana en demanda de seguridad y justicia encabezada por la familia LeBarón y el poeta Javier Sicilia.

"¿El presidente determina cuáles son las víctimas buenas y cuáles son las víctimas malas?", cuestionó.

Juárez Piña también demandó la actuación de la CNDH para cesar la violación a los derechos humanos de los integrantes de la caravana de migrantes centroamericanos.

"Que nos expliquen por qué la Guardia Nacional usa gases lacrimógenos. ¿Por qué los niños y niñas están siendo separados de sus familias?

"Nos preocupó mucho cuando niños y niñas mexicanos llegaron a Estados Unidos y estuvieron enjaulados y nos hemos indignado por lo que hacía Estados Unidos, de igual forma debemos indignarnos por lo que se está haciendo con niñas y niños que están viniendo a México de otros países. La Guardia no tiene la función de andar cuidando la frontera y andar deteniendo a migrantes".

Reconoció que algunos migrantes han protagonizado incidentes pero deben respetarse los derechos humanos.

"Primero el presidente (Andrés Manuel López Obrador) hace una convocatoria a los migrantes y les dice que aquí va a haber empleo y que aquí van a estar bien y después por una indicación que tiene que ver con la campaña electoral de Donald Trump que nosotros estamos obligados a detener el flujo".