PRD consultará a su militancia si continúa o no en el FAM: Zambrano

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, adelantó que "en los próximos días" someterá a consulta de la militancia si el sol azteca debe continuar o no en el Frente Amplio por México (FAM).

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, el líder partidista no ofreció detalles de dicha consulta, pero advirtió que "decídase lo que se decida" lo vamos a respetar.

"Se trata de una consulta que hemos decidido hacer a nuestra militancia sobre los pasos a seguir en los próximos días... ...que se valore lo que está sucediendo y en su caso como nosotros podríamos tomar una decisión de si continuar o no continuar", expuso.

El dirigente, agregó que hasta el momento, ni Marko Cortés, ni Alejandro Moreno, le han dado la cara.

"No hemos intercambiado puntos de vista, ellos saben, reconocen nuestra molestia, y es probable que nos veamos en las próximas horas", concluyó.