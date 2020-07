PRD exige comparecencia de Arturo Herrera

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados solicitó la comparecencia del secretario de Hacienda, Arturo Herrera debido a que tiene la economía mexicana "al rojo vivo" y para conocer el dinero obtenido por la extinción de los fideicomisos.

A través de la diputada, Mónica Almeida, el sol azteca aseguró que mientras los mexicanos luchan a diario por subsistir durante la pandemia, y miles se quedan sin empleo, el gobierno Federal aprovecha el caos del Covid-19 para enriquecerse a costa de desaparecer en la opacidad los fideicomisos públicos.

"No cabe duda que la pandemia le cayó como anillo al dedo al Presidente y a su equipo de trabajo, pues a través de un decreto desaparecieron fideicomisos públicos, una acción que carece de fundamentos, por ello llamo a través de un Punto de Acuerdo a comparecer al titular de Hacienda, para que explique a detalle el destino de este dinero, esperemos que en esta ocasión puedan hacerlo, o será que como siempre lo hacen por una corazonada sin fundamentos, si es así estamos camino a una catástrofe económica", indicó.

Se proyecta que la suma de dichos fideicomisos alcanza un importe de más de 700 mil millones de pesos de los cuales no se ha dado publicidad sobre el número, montos y destino de los fideicomisos.

Asimismo, Almeida López espera que el Gobierno Federal, pueda explicar el destino y uso que se le ha dado a los bonos de deuda que se han emitido este año. A principios del 2020 se emitió un bono por 6 mil millones de dólares, que se suma a otras tres emisiones realizadas en lo que va de este año; la primera por 2 mil 300 millones de dólares, otra de 1750 millones de euros y una última por 1500 millones de UDIS.

La legisladora perredista explica que la actual administración de México no ha dejado de acumular una serie de deudas con diferentes entes, lo que pone a la economía nacional en un grave riesgo, difícil de superar, pues se estima que existirá un desplome de la economía mexicana de hasta un 12%, y la deuda pueda incrementar casi 15 puntos porcentuales del PIB durante este segundo año de gobierno de la 4T, de acuerdo con los cálculos de BVVA.

"Bajo este supuesto la deuda subiría durante el 2020 casi lo mismo que entre 2011 y 2018, cuando se acumuló un incremento del 8.9 durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, algo que el Presidente prometió que jamás pasaría en su gobierno, esto representa un atentado para la economía nacional ya que además se prevé una baja en la recaudación", explicó.

En suma, a lo anterior destacan los créditos solicitados al Banco Mundial, que en total han otorgado a México 2 mil 130 millones de dólares de financiamiento en los 18 meses que van del gobierno de López Obrador.

El Banco Mundial, desde diciembre de 2018 ha aprobado 5 proyectos de crédito para México. Uno el 28 de marzo de 2019 por 400 millones de dólares; otro el 18 de junio de 2019 por 500 MD; uno más el 6 de febrero de 2020 por 110 MD, el 27 de febrero de 2020 se aprobó un crédito de 120 MD y finalmente el 19 de mayo se aprobó el de mil millones de dólares. En total, el Banco Mundial ha otorgado 2 mil 130 millones de dólares de financiamiento en los 18 meses que van del gobierno de López Obrador.