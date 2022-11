PRD exige renuncia de titular de la Conavim

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, la Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras criticó los resultados de las políticas públicas en México, y exigió la renuncia de Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

A través de un comunicado, señaló que cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que de enero a octubre de 2022, se han registrado 777 feminicidios, pero alertó que existe un subregistro que contabiliza como homicidio las muertes de mujeres.

Díaz Contreras expresó su preocupación por los "35 mil casos de homicidios y más de 182 mil por lesiones, en cuyos números totales existen muchas mujeres víctimas; además, señaló que van más de 70 mil delitos contra la libertad y la seguridad sexual, donde destaca el abuso sexual y la violación."

La lideresa alertó la crisis de seguridad en las familias, con más de 267 mil delitos registrados, de los cuales solo la violencia familiar alcanza 230 mil casos.

Por lo que consideró urgente replantear las medidas de prevención y protección del Estado en los entornos familiares.

Para Díaz Contreras, "la violencia ha rebasado las capacidades del gobierno y del mismo López Obrador quien ha negado públicamente este fenómeno que afecta a cientos de miles de mujeres en todo el país, lo cual explica el bajo nivel de atención en las acciones de eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas".

La Secretaria General consideró que, al no reconocer los resultados, el gobierno constituye un doble obstáculo al ignorar las exigencias de las colectivas de mujeres, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para luchar contra la impunidad que prevalece en las Fiscalías y los juzgados penales.

Así, la lideresa del sol azteca, advirtió la urgente de replantear los mecanismos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), y recordó que actualmente existen 22 estados con declaraciones, pero hay casos como Estado de México, Colima o Morelos que llevan más de 5 años sin ofrecer mejores resultados en materia de prevención de las violencias contra las mujeres.

Por otro lado, denunció que el gobierno actúe de forma indolente en medio de esta crisis de violencia al no ejercer los escasos recursos públicos para los proyectos de mujeres de forma adecuada y transparente, toda vez que en el Informe de la Cuenta Pública 2021, se advierten múltiples deficiencias por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Lo más grave es que la Auditoría Superior de la Federación encontró que la Conavim no remitió oportunamente los recursos a entidades federativas para la Creación o Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, lo que impidió el cumplimiento de los objetivos. Por lo que Díaz Contreras exigió a la Titular de la Conavim a renunciar y permitir que otras mujeres puedan trabajar políticas públicas integrales en materia de violencia de género con enfoque de derechos humanos.

Finalmente, señaló que el PRD se unirá a la campaña de activismo convocada por Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, desarrollando diversas actividades entre la militancia y simpatizantes de todo el país.