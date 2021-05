PRD llamará a comparecer a titular de Marina por acusaciones

La bancada del PRD en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitará la comparecencia del secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, para que explique y aporte pruebas de sus declaraciones donde señaló que en el combate a las organizaciones criminales que operan en los puertos marítimos del país "parece ser que el enemigo" es el Poder Judicial.

La secretaría general del PRD, Adriana Díaz lamentó los dichos del titular de Marina que dijo se inscriben en la campaña de ataques a organismos autónomos y al Poder Judicial de la Federación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello en un afán de controlarlos o desaparecerlos cuando su actuación o decisiones no comulgan con su proyecto de gobierno.

En entrevista en el marco de una reunión con legisladores locales y federales del PRD, dijo que solicitará a los coordinadores de ese partido en el Senado, Miguel Ángel Mancera y en Cámara de Diputados, Verónica Juárez, que presenten un punto de acuerdo para la comparecencia del titular de Marina, con el fin de que explique a que se refiere cuando dice que "el enemigo" es el Poder Judicial y sobre todo que aporte pruebas.

"Sin duda es un tema político, es un tema electoral, no es fortuito que se haya dicho esto desde la mañanera y es obvio que fue ordenado por el Presidente de la República como parte de su estrategia para avasallar, presionar e intervenir en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", indicó vía telefónica.

Resaltó que este tipo de acusaciones enrarecen en clima político en el país, polarizan aún más las campañas.

"El presidente debe respetar a Constitución y actuar como Jefe de Estado y no como líder de Morena o coordinador de campañas electorales".

Agregó que es obvio que los dichos del secretario Ojeda Durán se dieron por orden presidencial, lo cual es inédito en el país, porque las Fuerzas Armadas, por lo menos en la historia reciente, nunca habían atacado o acusado a otro Poder.

Díaz Contreras, dijo que este fin de semana la dirigencia nacional del PRD, que recientemente presentó una demanda penal contra el presidente López Obrador por su intromisión en el proceso electoral, acordará con sus coordinadores en el Congreso de la Unión solicitar la comparecencia del titular de Marina.