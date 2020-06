PRD pide a López-Gatell dejar "la grilla" y atender la crisis

El PRD en la Cámara de Diputados demandó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, asumir con seriedad su responsabilidad como vocero de la crisis sanitaria por el Covid-19, en vez de andar "en la grilla".

Mientras el subsecretario anda en otros temas, la pandemia está sin control, acusó la coordinadora de los legisladores perredistas, Verónica Juárez Piña, al criticar que el funcionario olvide el carácter técnico de su función para emitir pronunciamientos de carácter político.

Eso le resta credibilidad y confianza, advirtió la legisladora, al referirse al mensaje que López-Gatell publicó en sus redes sociales el sábado, para no sólo respaldar a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, sino asegurar que hay "campañas de desinformación" y que éstas "provienen de los grupos de interés que se resisten a la eliminación de la corrupción".

"Es preocupante que el principal responsable de controlar la pandemia se distraiga en temas políticos" como es ése o su expresión de que "la fuerza del Presidente es moral, no de contagio", dicha hace unos meses en referencia a Andrés Manuel López Obrador.

Mientras, en las últimas tres semanas los fallecimientos por Covid-19 se duplicaron "y siguen en ascenso, sin control".

"López-Gatell anda en la grilla, pero en tanto, en México ya son 175 mil 202 los casos confirmados de coronavirus y 20 mil 781 decesos.

"No hay indicios de la que la pandemia esté controlada como presume el presidente de la República, no sólo se incrementan los fallecimientos, sino que el número de contagios cada 24 horas es creciente, tan sólo ayer fueron 4 mil 717 más", señaló.

La diputada recordó que el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la pandemia entró a una nueva fase peligrosa y se está acelerando, particularmente en América Latina y esto es particularmente cierto en México.