PRD pide a Sheinbaum regresar al semáforo rojo en CDMX

Ante el "descontrol" de la pandemia de Covid-19, reflejado en el incremento en las últimas semanas de contagios, hospitalizados y fallecidos en la Ciudad de México, la dirigente del PRD capitalino, Nora Arias Contreras, exigió al Gobierno local deje de actuar solo como espectador y, por el contrario, asuma su responsabilidad en la protección de la salud pública.

Sostuvo que la situación ha provocado incertidumbre y poca claridad en los parámetros de medición de esta enfermedad, por lo que es urgente que el Gobierno de la Ciudad y las 16 alcaldías supervisen, estrictamente, la aplicación de las medidas de protección sanitaria en los espacios públicos o, en definitiva, considere regresar al semáforo rojo.

"Lamentablemente el Gobierno de Claudia Sheinbaum, se ha convertido en un observador ajeno de lo que sucede con la pandemia. Ya basta, por ninguna parte se ve tampoco la actuación de las alcaldías, pues se han convertido en floreros, mientras que gran parte de la población transitan en la calle sin ninguna medida sanitaria", denunció Arias Contreras.

Sin embargo, aceptó que por lo menos las próximas dos semanas el semáforo epidemiológico debe permanecer en color naranja, pues se interrumpió la baja continua de ocupación hospitalaria, indicador que debe respetarse, de acuerdo con el programa de apertura de actividades propuesto por el propio Gobierno.

Por ello, propuso que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), como principal figura de autoridad en el espacio público, debe supervisar e invitar a la población de manera reiterativa y respetuosa a usar adecuadamente el cubrebocas y aplicar las medidas de distanciamiento físico, sobre todo en establecimientos mercantiles, transporte público, tianguis y mercados, entre otros.

De igual forma, la dirigente perredista denunció que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, todos los días en conferencia está en la búsqueda desesperada de excusas para no regresar a semáforo rojo y reconocer el fracaso de su administración en el control y atención de la pandemia.

"Ahora resulta que en el indicador de hospitalizados, solo deben considerar los que son de la CDMX y no contabilizar los residentes o nacidos en el Estado de México, cuando es evidente que son entidades estrechamente vinculadas y con gran intercambio de población. He ahí su afán de minimizar, excusarse y poner pretextos", dijo Arias Contreras.

Señaló que es muy lamentable la indiferencia de las autoridades sobre informar de manera pública y transparente la situación real, que provoca la pandemia en la salud de la población capitalina y no exista la voluntad para que especialistas independientes verifiquen las cifras y los parámetros de esta enfermedad.

"Esto genera desconfianza en la población. Hasta ahora seguimos sin saber los resultados del censo de personas con comorbilidades y los criterios para definir colonias en Semáforo Rojo, cuando vemos que los contagios están incrementándose, a pesar de la atención prioritaria. Esto hacer suponer que toman decisiones a ciegas", acusó.

Acuerdan Conago y Gobierno de CDMX atender Covid de manera coordinada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que tras la reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), se acordó atender la pandemia de manera coordinada y pese a que ha habido algunas diferencias, no han sido razones para "solicitar la renuncia de un subsecretario".

"Creo que fue una reunión muy importante porque, sobre todo, de todos lados hay la idea de la coordinación y de enfrentar de manera unitaria, siempre puede haber diferencias y eso no quiere decir que, por una diferencia se tenga que pedir la renuncia de un subsecretario, eso quedó muy claro en la reunión de ayer", comentó.

Expuso que la coordinación en términos del conocimiento que se tiene a nivel federal, ha sido fundamental, así como la orientación del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; y al mismo tiempo el conocimiento que tienen las distintas secretarías de salud locales y los propios gobernadores.

"Lo más importante que surgió ayer es que esta pandemia ha sido larga, que todavía va a durar varios meses, que estamos frente a una situación donde la vacuna no está disponible todavía y una cosa era lo que ocurría en marzo, otra la que ocurrió en abril y otra a principios de junio, y que se requieren distintos mecanismos de coordinación, no solamente el propio semáforo, de esta atención de la pandemia que vamos a requerir durante los siguientes meses", expuso.

Consideró que el objetivo es seguir abriendo actividades económicas mientras se controla la pandemia. "Creemos que es factible hacerlo; de tal manera que se sostenga el empleo y al mismo tiempo una atención temprana, preventiva que evite decesos en el país y fue algo que se platicó ayer", refirió.