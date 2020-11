PRD pide al Ejecutivo detener ruta de deterioro del país

El líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que recapacite sobre lo que está sucediendo en el país, para que detenga esta ruta del deterioro en la que estamos sumidos, así como tomar medidas urgentes y efectivas para enfrentar esta situación.

Esto, ante los 101 mil 676 decesos y más de un millón de contagios a nivel nacional, el aumento de la tasa de desempleo y cierres masivos de empresas mexicanas, situación que derivaría en una crisis humanitaria para 2021.

"Al paso que vamos en el 2021, vamos a derivar en una crisis humanitaria derivada de problemas sociales sin ningún precedente y con riesgos enormes en un año electoral", resaltó Zambrano Grijalva.

El líder perredista cuestionó que el país registre un alto grado de contagio por Covid-19, dijo que estudios recientes revelan que la última tasa de pruebas positivas disponibles en el país es de 62 por ciento.

También, señaló el hecho de que se sigue dando el mayor número de empresas en quiebra que han bajado la cortina, tan sólo se habla de que 35 mil empresas en la Ciudad de México que han tenido que cerrar y despedido por lo tanto a miles y miles y en el país a millones de trabajadores.

Grijalva Zambrano puso como ejemplo, el caso de la trasnacional Best Buy que anunció el cierre de sus 41 sucursales en México porque no está resistiendo los efectos económicos de la pandemia lo cual va a significar de nueva cuenta, que otros miles de trabajadores queden en el desempleo.

Por ello, urgió al Gobierno Federal a tomar medidas especiales, como lo están haciendo otros países para entrar a un esquema de salvamento de empresas, no por salvarlas a ellas, sino los empleos, con ello, proteger el ingreso de millones de mexicanos, mujeres y hombres, que lamentablemente han quedado en una situación vulnerable y ahora no tienen ningún tipo de sustento.

Así que cuestionó al presidente de la República su reciente participación en el G20 en donde resaltó su supuesta estrategia para enfrentar la crisis económica generada por Covid-19.

"Andar recomendando como receta para los demás países la estrategia mexicana para enfrentar la pandemia para proteger empleos y proteger el ingreso para los más pobres, es de verdad, estar dando consejos de algo que no se está haciendo en nuestro país, ahí están los números fríos que revelan que no están haciendo absolutamente nada para controlar la pandemia", resaltó Zambrano Grijalva.