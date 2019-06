PRD propone toallas sanitarias gratuitas en escuelas del país

Tasa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a toallas femeninas, compresas y tampones, propone en una iniciativa la diputada Verónica Juárez Piña (PRD), en la que expone que estos productos de higiene íntima son de lujo en el mercado y significan una desventaja para chicas de bajos ingreso.

La legisladora propuso, además, que las secretarías de Educación y Salud ofrezcan de manera gratuita toallas sanitarias en las escuelas de educación básica, media y media superior de todo el país.

Pidió que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a ambas secretarías a que "coloquen de manera gratuita dispensadores de toallas sanitarias" en las escuelas públicas en apoyo de las chicas sin recursos.

"En México, el periodo menstrual es en algunos casos una problemática de difícil resolución para las niñas y las adolescentes, particularmente las de escasos recursos económicos", indicó.

Juárez Piña dijo que "muchas niñas no están preparadas para la aparición de la menstruación", proceso natural que se presenta "con miedo a mancharse, a los malos olores, la marginación social y las prácticas inadecuadas de higiene menstrual, lo cual repercute en 40% de las ausencias en clases de las chicas en edad de menstruar".

La diputada perredista presentó la iniciativa de adición a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a fin de que en el artículo 2 A, referente a la tasa del 0%, se incluya un inciso "j" para que haya ese beneficio en la compra de "toallas sanitarias femeninas, compresas tampones o cualquier otro bien con distinta denominación, pero destinado al mismo uso, en materia de higiene íntima de las mujeres".

El proyecto de decreto agrega un transitorio referente a que "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público generará las condiciones recaudatorias que privilegien el uso de productos sanitarios biodegradables, no desechables o reutilizables".

Explicó que "muchas mujeres del campo tienen una noción cultural que riñe con las buenas prácticas de higiene menstrual, se resisten a usar una toalla higiénica, porque es difícil deshacerse de ella. La costumbre de buena parte de las mujeres es usar productos caseros como trapos o trozos de camisas, para manejar el periodo".

Advirtió que esas prácticas "pueden llevar a problemas de salud, desde infecciones en el tracto urinario, hasta cáncer y el caso es que dos tercios de ellos se atribuyen a malas prácticas de higiene menstrual". A ello, la legisladora agrega que "casi 40% de las escuelas oficiales carecen de una adecuada zona sanitaria".

Refirió que en Bangladesh, en las escuelas rurales mejoró 11% la participación de las jóvenes a partir de que tuvieron "baterías sanitarias" en sus escuelas. En México, la menstruación es causa de que no vayan a clases en días de flujo menstrual, además de que un gran número de niñas y adolescentes, estimado en dos de cada tres, "no saben qué es la menstruación y menos cómo manejar esta situación".

Planteó que se lleven a cabo campañas de información y educativas sobre la menstruación en todas las escuelas de educación básica, media y media superior, como parte de una política pública del gobierno federal, junto con la instalación de dispensadores de toallas sanitarias gratuitas.