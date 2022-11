PRD se queja de convocatoria de AMLO a marcha por su Cuarto Informe

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La representación del PRD ante el INE presentó una queja por el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador para asistir a una marcha e informe de gobierno del próximo 27 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo, al considerar que incurre en diversos delitos, lo mismo que varios funcionarios, legisladores y líderes de Morena, por la difusión de propaganda personalizada con uso indebido de recursos públicos.

En este contexto, la secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, denunció el activismo electoral del presidente López Obrador y que ha llamado a una "avalancha de votos" en el 2024 en favor de su movimiento y después busque retractarse al señalar que nunca mencionó a un partido en específico.

"Las y los ciudadanos en todo México salieron a defender al INE, la democracia y la libertad y los derechos y eso no le gustó al Presidente. Hoy el país enfrenta una crisis de división promovida y patrocinada desde el gobierno con su estructura electorera", apuntó.

Por su parte, la queja presentada por el representante del PRD, Ángel Ávila expone que la misma es contra López Obrador, Claudia Sheinbaum, Rocío Nahle, en su carácter de secretaria de Energía; Mario Delgado, presidente nacional de Morena, así como varios legisladores, entre otros la senadora Antares Vázquez.

En los argumentos se señala que el presidente López Obrador convocó por los cuatro años de su gobierno no tiene asidero jurídico, porque tendría que ser un acto meramente del gobierno federal y no tener intervención de otros servidores públicos que nada tienen que ver con lo que va a informar el Presidente.

Se subraya que de manera indebida se está utilizando esta convocatoria para generar propaganda personalizada para el Presidente y promoción indebida a favor de Morena.

La queja contra otros funcionarios y gobernadores como Claudia Sheinbaum es porque han replicado esta convocatoria con un carácter partidista en redes sociales.