Precio del huevo se ha incrementado hasta 30%: ANAM

La Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM) aseguró que el precio del huevo se ha incrementado hasta en 30 por ciento, como resultado del aumento del dólar y por la presencia de gripe aviar que afecta a estados productores como Jalisco.

En entrevista, el presidente ejecutivo de la ANAM, Iñaqui Landáburu Llaguno, explicó que los incrementos a los precios de los productos básicos como huevo, harina, azúcar, o granos básicos como el maíz, frijol y arroz, no son resultado de falta de inventarios, porque "el abasto está garantizado", al menos en sus 630 mil puntos de venta, en abarrotes o misceláneas.

En el caso del huevo, que ha llegado a venderse en algunos lugares en más de 50 pesos el kilo, comentó que "el aumento de hasta un 30 por ciento no es por el coronavirus, un poquito es por el dólar, porque muchos de los granos para alimentar a los pollos y las gallinas son importados y esto eleva los costos de producción".

Sin embargo, resalto, "básicamente es por la fiebre aviar que existe en el país y a la cual no se le ha dado la importancia debida, por la presencia de la epidemia del coronavirus".

No obstante, el directivo advirtió que "la fiebre aviar es un problema fuerte, sobre todo en estados como Jalisco".

En lo que respecta a los demás productos de la canasta básica, apuntó que la ANAM, compuesta por 140 grandes mayoristas que movilizan más de 50 por ciento de productos básicos, de higiene y limpieza distribuidos en 630 mil puntos de venta, no han detectado aumentos relevantes, ni de ventas ni de precios significativos.

Salvo las primeras semanas de la emergencia que se dieron compras de pánico, con el consecuente desabasto, porque la gente compró en exceso gel, desinfectantes y papel de baño, pero hasta esos productos ya se han resurtido.

En el caso de frijol, maíz y arroz, indicó, "nosotros no somos suficientes en la producción de estos granos y gran parte de lo que comemos en México es importado, entonces cuando el dólar aumenta a 25 pesos, aunque ya bajó, los comerciantes de esos productos subieron sus precios a razón del dólar".

Señaló a los productores y comerciantes de esos granos que "antes de elevar los precios de los productos chequen muy bien sus costos, porque aun cuando entendemos que deben elevar sus precios, que sea en el porcentaje que les afecta en la materia prima".

Porque "no aumentó la bolsa, el transporte, la gasolina, la mano de obra, a lo mejor es 15 o 20 por ciento del total de su costo afectado por el dólar, pero el aumento debe ser mucho menor".

Reconoció que en muchos casos los mayoristas, ante los incrementos, han tenido que sacrificar ganancias y absorber esos aumentos con tal de que lleguen a un precio decente al consumidor.

"Salir de esta no va a ser de uno por uno, aquí o salimos todos o no sale nadie. Nosotros ponemos nuestro grano de arena, el consumidor debe poner de su parte para no hacer compras de pánico y el gobierno debe apoyar a los pequeños comercios y empresas para salir de esta crisis", añadió.