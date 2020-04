"¿Prefieres estar en casa o en una caja?" Toluca lanza campaña

Lanza gobierno de Toluca campaña para que la gente se quede en casa. A través de carteles, espectaculares y unidades móviles de publicidad difunde el mensaje: "¿Prefieres estar en casa o en una caja" acompañada con la fotografía de una persona muerta.

El gobierno municipal informó que el objetivo con este mensaje es mostrar el peligro que corren las personas que a pesar de la Fase 3 de la emergencia sanitaria, siguen acudiendo a fiestas, salen a pasear y "lo que es peor, sin protección ni ver la magnitud de la situación actual, incluso, sin creer que existe el coronavirus".

La campaña que comenzó a circular hoy también en redes sociales incluye el mensaje: "Él también pensaba que el Covid-19 no existía ¡Quédate en casa!", además que todos los comercios no esenciales de Toluca deben cerrar pues el avance del virus es una realidad.

"El contagio aumenta cada día, es hora de proteger a tus padres, tus hijos y toda la comunidad" y enfatiza que "El problema y la amenaza son reales ¿Quieres que tú y tu familia sean los próximos?".

Las autoridades toluqueñas subrayaron que el riesgo en el aumento de contagios en las próximas semanas es inminente, por lo que el gobierno municipal decidió hacer "un enérgico llamado a los ciudadanos para que la población entienda que debe quedarse en casa".

El ayuntamiento agregó que desde hace un mes ha impulsado todas las acciones a su alcance para mitigar el número de contagios, como el cierre de los comercios no esenciales y de los espacios públicos más concurridos de la ciudad, con el propósito de reducir la movilidad.

Sin embargo, la gente continúa saliendo a las calles sin las medidas sanitarias y nada más para caminar, por lo que el gobierno local apeló al apoyo de la población, porque "la responsabilidad de cada persona determinará las consecuencias en su salud y en la de su familia, así como en la economía del municipio".