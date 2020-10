Premian a mujeres policías agredidas en marchas feministas

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que las mujeres policías del Grupo Atenea, que fueron agredidas en pasadas marchas, serán reconocidas y tendrán un ascenso por su labor.

De acuerdo con datos del Gobierno capitalino, serán 600 policías mujeres las ascendidas tras ser agredidas principalmente en las manifestaciones de grupos feministas.

Durante la ceremonia de reconocimiento al Policía Distinguido de enero a julio de este año, que se realizó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el titular de la Policía hizo un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan en la Policía, "por su entrega y dedicación a las labores diarias que realizan".

"A ellas queremos expresarles nuestro agradecimiento, reconocimiento y admiración por ser un vivo ejemplo de disciplina, tenacidad, temple, integridad, honradez, calidez y fortaleza", destacó.

En tanto, la directora de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Itzania Otero Manzano, dijo que en las pasadas marchas, 45 de sus compañeras resultaron lesionadas y que todas ya salieron del hospital.

"(Les decimos a las mujeres) que confíen en nosotras, estamos dentro de este movimiento femenino que abarca a todas las mujeres, sea la profesión que sea y nosotras aún más como garantes de la seguridad estamos para servirles, espero que ellas empiecen a cambiar ese concepto que tienen de la policía agresora por una policía que está para cuidarlas", aseguró en entrevista.

Por otro lado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que durante la emergencia sanitaria ha sido complicada la labor de los elementos policiacos al exponer su vida, tal como lo hacen todos los días, ya muchos de sus compañeros han enfermado y algunos ha fallecido a causa del Covid-19.

"En esta difícil circunstancia han mostrado un enorme labor, valentía y compromiso de apoyo", añadió y refirió que en la administración se pusieron como ejes la atención a las causas, así como fortalecer la SSC como más y mejor policías para que atiendan a la ciudadanía, así como enfrentar al crimen en coordinación con Guardia Nacional, Fiscalía General de Justicia, Gabinete de Seguridad y alcaldías.

"Yo quiero felicitarlos y felicitarlas, me siento realmente muy orgullosa del Cuerpo de Policía de la Ciudad de México, cada día muestran mayor valor, mayor honestidad, mayor entrega y, sobre todo, una solidaridad y un apoyo mutuo enorme, y también hacia la ciudadanía. No solamente vemos hoy a la Policía combatiendo mejor al crimen, sino también apoyando a la ciudadanía cuando hay lluvias, cuando hay tormentas, cuando en la pandemia se requiere apoyo para entregar cubrebocas", dijo.

Durante la ceremonia de premiación, Salvador Guerrero Chipres, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, dijo que han pasado 191 días desde que se declaró la emergencia sanitaria por el Covid-19 y que los elementos policiacos no han dejado de trabajar ya que tanto Policía Auxiliar, Preventiva, de Tránsito, Bancario e Industrial "se han mantenido alertas" y dispuestos contra la inseguridad y atención ciudadana.

Se reconocieron a 21 elementos, que de enero a julio de este año, mostraron su dedicación a su profesión al detener un asalto, atender a víctimas de llamadas de extorsión, detener un suicidio así como por su trayectoria.

"Son muchas las historias en las que el ser policía es la manera de ser el otro empático con la ciudadanía, en estos siete meses en que no nos hemos encontrado presencialmente en esta ceremonia, se postularon 886 historias de valor policial. Ni antes, ni durante la pandemia, las y los policías con el ejemplo de su comprometido titular, Omar García Harfuch, han dado un paso atrás, además del premio económico que entrega el Gobierno de la Ciudad encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, el Consejo Ciudadano proveerá de un viaje a Cancún por cuatro días todo pagado a cada ganador", indicó.