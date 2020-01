Prensa extranjera ve desesperación en propuesta de rifa de AMLO

La revista estadounidense Time, citando a la Associated Press, comienza la nota sobre la rifa del avión presidencial con la frase "el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de ideas desesperadas para vender el avión presidencial de su predecesor, (Enrique Peña Nieto)".

Asimismo, la publicación detalla (aludiendo a la desesperación de la venta), los intentos que AMLO ha realizado, tanto en la mañanera de este viernes, como con empresarios, por "deshacerse" del Boeing 787 Dreamliner.

Por su parte, el medio inglés The Guardian, señala la rifa que el gobierno mexicano buscaría realizar para sacar de sus arcas el avión presidencial, como un "intento desesperado".

Como Time, la publicación de Reino Unido hace eco de las al menos 4 ideas que López Obrador ha externado para que el avión pueda encontrar un nuevo dueño, señalando que el mandatario daría un año de operación libre, en caso de que el comprador (o ganador de la rifa), no tenga el dinero suficiente para su manutención. A su vez, señala que el gobierno nacional buscaría vender hasta 6 millones de boletos a un precio de 25 dólares (unos 500 pesos), para entrar a la rifa.

Reuters en su sitio, se cuestiona: "¿No puede vender su avión presidencial? México planea rifa". Tras ello, el sitio inglés señala lo "duro" que ha sido para el actual gobierno vender "los lujos" que se adquirieron durante el sexenio pasado. El sitio cita a AMLO, durante la mañanera de este viernes: "la gente decidirá lo que sea mejor".