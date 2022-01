Prensa panameña revela que ese país todavía está valorando beneplácito a Salmerón

La llegada de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá aún es incierta, pues de acuerdo con medios de ese país centroamericano, aún se analiza el beneplácito al historiador que ha sido señalado de acoso sexual hacia alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Tras varios intentos por confirmar si la Cancillería panameña ya dio el visto bueno al embajador designado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá afirmó que hasta el momento continúa con las comunicaciones protocolares a través de los canales diplomáticos con su pares en México, sin dar mayores detalles", reportó el periodista Leonardo Grinspan.

En la nota "Defensores de derechos humanos envían carta a Cortizo para que rechace la designación de Pedro Salmerón", publicada en La Prensa, Grinspan consultó con expertos en relaciones internacionales quienes explicaron que "los países antes de dar a conocer públicamente a los embajadores designados realizan una consulta previa con sus posibles destinos, para garantizar el visto bueno del futuro representante diplomático.

"Por lo que, (los expertos) sostienen que en caso que México haya anunciado un embajador en Panamá, sin haber tenido un beneplácito, esto podría considerarse como una falta grave de cortesía diplomática, lo que podría llevar a que Panamá niegue su otorgamiento en esta instancia".

En el reporte, se retomó la carta que más de 100 organizaciones feministas de Panamá y México enviaron al presidente de la República, Laurentino Cortizo, y a la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, en la que pidieron que "no otorgue el beneplácito para Pedro Salmerón Sanginés como Embajador ante su país. Panamá merece una mejor representación mexicana".

La misiva promovida con el hashtag #UnAcosadorNoDebeSerEmbajador fue suscrita por diferentes colectivas feministas de Panamá, México y Colombia, como Asociación de Agnósticos y Ateos de Panamá, Movimiento Mujeres de Panamá, Alternativas Pacíficas AC, el Centro Cultural Esperanza Rodríguez AC, Colectiva Brujas Ceiba, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Cuarta Ola, Fundación Friedrich Ebert, Gender Issues MX/LATAM, Colectivo Popular de Mujeres Veracruz y la Colectiva Zapatista Somos Batallas Ganadas.

En el documento, las agrupaciones recordaron que el pasado lunes, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que "el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público".

Entre esas propuestas hechas por el titular del Ejecutivo se encuentra "Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá". Sin embargo, las agrupaciones feministas le expresaron al presidente de Panamá las razones por las que Salmerón "no es apto para desempeñar tal función y no merece el beneplácito de su país".

"El señor Salmerón ha presentado una conducta reiterada de violencia de género en contra de mujeres, tanto en las instituciones en las que se ha desempeñado como profesor, como dentro del partido político al que pertenece, Morena. Acumula más de una decena de denuncias por acoso y hostigamiento sexual —algunas desde hace más de 15 años— en instancias universitarias y muchas más en la arena pública", dijeron.