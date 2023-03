Preocupa a Coparmex accionar de gobierno ante inseguridad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- De no ajustarse la estrategia contra la inseguridad, los grupos delictivos impondrán sus leyes, su fuerza y ocuparán territorios, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Pidió al gobierno atender el tema de los homicidios dolosos y los feminicidios, y añadió que "no son números, son personas que perdieron la vida, familias rotas, historias truncadas... mujeres que deberían estar vivas".

Durante la presentación del Monitor de Seguridad, Medina Mora afirmó: "nunca es tarde para hacer ajuste a la estrategia, sobre todo cuando vemos que las cifras de inseguridad siguen subiendo".

"Por eso la propuesta que hacemos de Coparmex, de ajustar la estrategia de política pública, en donde no se trata de combatir violencia contra violencia, se trata de que no haya impunidad, que el Estado ejerza estas tres actividades que le da la Constitución: uso de la fuerza pública, establecimiento de leyes y cobro de impuestos".

Alertó que el gran riesgo se da porque "cuando las autoridades dan un paso atrás de paso permiten que organizaciones al margen de la ley, ocupen esos territorios, hagan uso de la fuerza, impongan sus leyes y cobren derecho de piso; es precisamente donde consideramos que ahí el gobierno debe tener una estrategia de ajuste que logre disminuir homicidios dolosos, especialmente feminicidios".

Jorge Peñunuri, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, recordó que solo en enero pasado se registraron 2 mil 582 víctimas de homicidios dolosos, un aumento de 6.4% con respecto a enero de 2022, de estos 230 mujeres fueron las víctimas, 8% más que en enero del año pasado.

Los feminicidios en enero de 2023 sumaron 72 víctimas, una disminución de 11.1% con respecto a enero de 2022. La cifra en todo el 2022 fue de 969 mujeres.

Peñunuri comentó que lo más importante es que la sociedad denuncie los delitos que sufren para tener mejores datos, por ello dijo que desde Coparmex alientan a los ciudadanos a presentar sus denuncias.