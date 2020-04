Preocupa a empleados de Cultura muerte de compañeros por Covid-19

El fallecimiento, por complicaciones del Covid-19, de dos trabajadores del área de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura federal, ha generado preocupación entre los empleados debido a que no fueron alertados de la situación hasta ayer martes, cuando recibieron, vía electrónica, una carta firmada por la Unidad de Administración y Finanzas, donde les informaron del deceso y les recomiendan tomar medidas de aislamiento si laboran en el Piso 10 de la torre de Reforma 175 o tuvieron contacto con personal de ese piso.

El pasado domingo, la Secretaría de Cultura confirmó a EL UNIVERSAL la muerte de los dos trabajadores, dijo que les dieron acompañamiento y que sus familias lo seguirán teniendo; y señaló que "los trabajadores de esa área están monitoreados por las instituciones sanitarias"; sin embargo, hasta este martes la Secretaría emitió una carta (con fecha equivocada, dice 6 de marzo) donde les solicitan mantenerse atentos.

"Es importante que el personal que labora en el Piso 10, así como el personal que haya tenido contacto con el personal del mismo piso, deberá aislarse en su domicilio particular, observando una sana distancia entre sus familiares o personas con las que cohabiten, así como reforzar las medidas preventivas comunicadas por la Secretaría de Salud. Por ningún motivo se dará acceso al piso en comento, hasta nuevo aviso", señala la carta.

Mientras que este martes la secretaria Alejandra Frausto lamentó el fallecimiento de los trabajadores.

El Gran Diario de México conversó con líderes sindicales para saber de la situación de los trabajadores, y dijeron que la dependencia sí puso en marcha las recomendaciones de Salud. En el Sindicato Nacional de Cultura, al que pertenecía uno de los fallecidos, respondieron que al enterarse de la muerte del compañero se comunicaron con la familia; Leonardo Macareno y Belén Álvarez, ambos de la secretaría ejecutiva del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, supieron de la muerte de su compañero hasta el pasado domingo y hasta ayer martes sus agremiados fueron enterados de la situación.

También señalaron que el jueves 26 de marzo sostuvieron una última reunión con la coordinadora de Relaciones Laborales, Lidia Zarco, en el Piso 10 de Reforma 175; y que el piso estaba casi vacío. Belén Álvarez dice que no vio a los dos trabajadores, aunque varios de los empleados aseguran haber visto a uno de ellos ese jueves 26, y que se veía bien.

EL UNIVERSAL solicitó a Comunicación Social más información: "¿Tienen ya identificados otros trabajadores que tuvieron contacto con los fallecidos por Covid-19?, ¿tienen contabilizados a los trabajadores que laboraban en ese piso?, ¿los están buscando para ver cómo se encuentran?, ¿tienen otro reporte de trabajadores que hayan dado positivo a Covid-19?". Hasta la tarde de este miércoles no hubo respuesta.